"Me paneme kokku parimad mängijad ja tahame luua klubi, kes ei oleks vaid Eesti meister, vaid jõuaks Euroopas alagrupiturniirile, meie eesmärgiks saab olema läbida Euroopas teine ja kolmas eelring," sõnas pressikonverentsil Levadia president Viktor Levada, kes kinnitas, et klubi juhendajaks saab seni FCI peatreeneritoolil istunud Aleksandar Rogic.

"Ma mõistsin, et meil on ühised eesmärgid," tõdes Rogic. "Eile kinnitasime ka selle, kuidas me nendeni jõuame. Ma olen põnevil ja loodan, et kõik jälgivad meie mänge, üritavad klubisid ja liigat aidata, et me jõuaksime professionaalsemale tasemele. Loodan, et näeme staadionitel rohkem inimesi."

"Uue klubi nimi ei ole veel selge," ütles Levadia tegevjuht Sergei Hohlov-Simson, kes lisas, et kehaks jääb Levadia keha ning järgmisel aastal liidetakse noortemeeskonnad ja duublid. Klubi hakkab kasutama Maarjamäe treeningkeskust ja Kadrioru staadionit, aga ka kompleksi Punasel tänaval.

Pressikonverentsil osalenud ei soovinud sündmuste käigust ette rutata ja järgmise hooaja koosseisu kohta kommentaare jagada. "Esimeste sammudena tahan vaadata, kes meil olemas on ja seejärel otsustada, mida juurde vajame," sõnas Rogic, kellele lisas Hohlov-Simson: "täna ei tahaks rääkida sellest, kes jätkavad ning kes mitte."

Sergei Pareiko kinnitas, et need mängijad, kelle lepingud kehtivad ka järgmisel hooajal, jätkavad klubis ning kui hiljem toimuvate läbirääkimiste tulemusel selguvad positsioonid, mida on vaja tugevdada, tehakse seda Eestist - kui aga siit mängijaid ei leita, siis välismaalt.

Seni FCI presidendiks olnud Andrei Leškin sõnas, et otsuse taga Levadiaga ühineda ei olnud mitte niivõrd tema väsimus jalgpallist, kui tema väsimus ebaprofessionaalsusest. "See nõudis aega, pingutust, ja isiklikku raha," rääkis Leškin. "Kui saabus Aleksandar Rogic, kaasnes ka idee viia kõik senisest professionaalsemale tasemele."