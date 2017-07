FCI uueks peatreeneriks saab Dick Advocaati ja Radomir Antici endine abi

FCI tegevjuhi Aleksandr Altosari sõnul sõlmiti leping serblasega järgmise hooaja lõpuni ning tema abilistena jätkavad Sergei Bragin, Jevgeni Stukalov, Oleg Andrejev ja noortemeeskonna vedaja Yusuf Erdogan.

Altosar lisas, et Eesti treeneritest tunti huvi ka endise Flora juhendaja Argo Arbeiteri vastu, keda seob aga töö Tallinna Kalevis. "Need kohalikud spetsialistid, kel hetkel tööd pole, ei sobi meie klubi filosoofiaga. Niisiis hakkasime vaatame ringi välismaal," lausus Altosar portaalile rus.err.ee.

Rogic on varem olnud abitreeneriks nii Serbia (2008-2010, 2014) kui ka Ghana koondise (2011-2012) juures. Samuti oli ta 2012. aastal Belgradi Partizani abitreener ja teinud sama tööd ka Hiinas.

"Klubitreenerina teab ta, mida tähendab endas Meistrite liiga alagrupifaas. Serbia koondisega oli ta MM-finaalturniiril ja Ghanaga Aafrika rahvuste karikaturniiril," jätkas Altosar ja lisas, et pärast seda ei olnud teda kerge Lasnamäele meelitada.

"Ma arvan, et mõistate, milline kontrast see talle oli, aga ta nägi Infoneti presidendi Andrei Leškini tõsist huvi. Lisaks on Rogic pikka aega tahtnud alustada tööd peatreenerina. Ma arvan, et ta saab kasvada koos meie klubiga."

Radomir Antici kõrval teenis Rogic leiba 2008-2010 Serbia koondise juures ja 2013-2015 Hiinas. Ühes treeneritetiimis Advocaatiga oli ta 2014. aastal taas Serbia koondise juures.

FCI eelmine peatreener Aleksandr Puštov lahkus postilt pärast allajäämist Meistrite liiga eelringis Malta klubile Hibernians.