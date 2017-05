Sillamäe Kalev loobus Aidara ja Kalonase teenetest

Sillamäe Kalev ja Narva Trans tegid koduses Premium liigas reedel 1:1 viigi, Sillamäe peatreener Vadim Dobiža ütles kolmapäeval, et klubi on loobunud Kassim Aidara ning Mindaugas Kalonase teenetest.

Vadim Dobiža üllatas reede õhtul toimunud kohtumises sellega, et jättis mitmed põhimehed koosseisust välja, kirjutab Põhjarannik. Kassim Aidara, Daniil Ratnikov ega Deniss Vnukov ei kuulunud isegi vahetusmeeste pingile. Neist viimane oli platsil olnud kõigis selle hooaja kohtumistes, teistel oli vahele jäänud vaid üks-kaks mängu.

Ratnikovi ja Vnukovi kohta ütles Dobiža lakooniliselt: "Neid on halva mängu eest karistatud." Dobiža kupatas mõlemad mehed duubelmeeskonda, kus nad aga pühapäeval toimunud kohtumises tema sõnul end märkimisväärselt ei rehabiliteerinud.

2012. aasta hooajal Sillamäe Kalevi edukaimaks väravalööjaks olnud Prantsusmaa passiga Aidara kohta oli Dobiža veelgi napisõnalisem. "Ta on meeskonnast kõrvaldatud," sõnas treener, lisades vaid, et tema teenetest loobumine on klubisisene küsimus.

Dobiža sõnul läksid Kalevi teed lahku ka endise Leedu koondise poolkaitsja Mindaugas Kalonasega, keda palgates lootis meeskond oluliselt tugevdada oma keskvälja. "Paraku ei olnud ta siia jõudes sugugi hooajaks valmis ega näidanud loodetud taset. Lisaks tekkisid tal ka distsipliiniprobleemid," märkis ta leedulase kohta.