N'Golo Kante jääb jalgpalli MM-ilt eemale

Chelsea poolkaitsjat vaevab tõsine reielihasevigastus ja see uudis on Prantsusmaa peatreenerile Didier Deschampsile valus löök.

Kante puudumine on halb uudis ka Chelsea peatreenerile Graham Potterile, kuna meeskond peab kuni jaanuari keskpaigani ilma Kanteta hakkama saama.

Kante on juba suurema osa hooajast vahele jätnud, kuna augustis toimunud 2:2 viigimängus Tottenham Hotspuriga vahetati Kante 84. minutil vigastuse tõttu välja.

"See on tagasilöök. See ei ole hea uudis, kuid praegu ei saa ma teile midagi enamat öelda," ütles Potter.

Kante liitus Chelseaga 2016. aastal ja pärast seda on ta klubi eest teinud 262 kohtumist.

Prantsusmaa koondise jaoks on lisaks Kantele kahtluse all ka Juventuse poolkaitsja Paul Pogba osalemine MM-il, kes on taastumas põlveoperatsioonist. Nii Pogbal kui ka Kantel oli väga suur roll eelmisel MM-il 2018. aastal, mille Prantsusmaa võitis.