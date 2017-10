Martin Johannson: Tallinnas tuleb hoopis teistsugune mäng!

"Olen nõus, nad olid üle. Suur publik ja oma kodusaal - täitsa loomulik," arvas Bosnia vastu viis väravat visanud Martin Johannson.

"Esimene poolaeg on see, mis jääb kripeldama. Ajasid meid kaitses väga sassi ja ei saanud üldse kätte. Teine poolaeg ma olin uhke, kutid võitlesid. Kui ma ei eksi, siis võitsime teise poolaja. Ma ei lähe kahetsusega minema, täitsa okei," lisas ta.

Johannsoni arvates on Bosnia meeskonna mängijate keskmine individuaalne tase tunduvalt kõrgem kui Eestil, aga jonni ja sitkust oli omakorda meie meestel enam.

"Ma ei ütleks, et me täna läksime kehvasti mängu sisse. Ei näinud mingeid ohumärke enne mängu. Olen veendunud, et Tallinnas tuleb hoopis teistsugune mäng ja hakkame neile palju kõvemini vastu," lubas Johannson ja kinnitas, et koduväljakul on Bosnia täiesti võidetav vastane.

Eesti võõrustab Bosniat juba laupäeval Tallinnas, Kalevi spordihallis. Valikturniiri teise faasi ehk play-off'i pääseb vaid kolmeliikmelise alagrupi, kuhu lisaks Eestile ning Bosniale kuulub ka Šveits, võitja.