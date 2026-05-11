Soomer teenis Saksamaal kolmanda ja neljanda koha

Võistlussari EUROMOTO on välja kasvanud Saksamaa meistrivõistlustest mootorrataste ringrajasõidus ja eestlase meeskonnaks on BMW esindusmeeskond Masteroil Alpha Van Zon BMW, mille teiseks sõitjaks on neljakordne Saksamaa meister Markus Reiterberger.

Kvalifikatsioonis õnnestus Soomeril ja tema meeskonnakaaslasel välja sõita teine ja kolmas stardikoht ning nii alustati esimeses võistlussõidus ka mulluse meistri Lukas Tulovici (Ducati) püüdmist, ent viimastel ringidel langes Soomer neljandaks, sest tsikli tagumine rehv oli sisuliselt ribadeks.

"Teadsin, et rehvide kulumisest sõltub kõik ja võistlus otsustatakse viimase viie-kuue ringi jooksul, ent säärane kulumine oli siiski üllatav," tõdes Soomer. "Teise sõitu läksin sootuks vähem lubava veojõukontrolliga ja tegin rehvide hoidmisest põhiülesande. Vahest pingutasin sellega isegi üle, sest jäin vasturünnakuga umbes kahe ringi jagu hiljaks."

Teises võistlussõidus pudenes eestlane esmalt kolmandaks ja sõidu keskel veel mõned kohad tahapoole, enne kui alustas teisena lõpetanud Twan Smitsi (Yamaha) jälitamist. "Ootasin esimese sõidu põhjal, et Twan hakkab sõidu teises faasis kiiresti aega kaotama, aga temagi kestis paremini ja mina kaotasin aeglasemate taga kinni olles ehk ühe või kaks ringi. Enam-vähem sama aja, mis lõpus teise koha püüdmisest puudu jäi. Rattaga oleme rahul ja läheme nüüd täiendavalt testima, mille käigus leiame ehk rohtu ka rehvide ülemäärase kulumise vastu," lisas Soomer.

Mõlemad pühapäevased võistlussõidud võitis Lukas Tulovic (Ducati), esimeses sõidus oli teine Marcel Schrötter (BMW) ja kolmas Markus Reiterberger (BMW). Teises võistlussõidus võttis teise koha Twan Smits (Yamaha) ja tema järel pronksmedali Hannes Soomer (BMW). EUROMOTO teine etapp leiab aset mai lõpus, kui võistluskarusselli võõrustajaks on Brno ringrada Tšehhis.