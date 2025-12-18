X!

Haigestunud Kelly Sildaru jätab USA MK-etapi vahele

Freestyle-suusatamine
Kelly Sildaru
Kelly Sildaru Autor/allikas: Iain McGregor/FIS
Freestyle-suusatamine

Eelmisel nädalal 15 kuu pikkuse võistluspausi lõpetanud freestyle-suusataja Kelly Sildaru pidi sel nädalal võistlema USA-s Copperis peetaval MK-etapil, aga paraku peab ta võistlemisest loobuma.

Eesti Suusaliit teatas, et Sildaru haigestus ega stardi seetõttu Copperis peetaval rennisõidu MK-etapil. Küll aga teeb seal kaasa 17-aastane Grete-Mia Meentalo. Neljapäeval on kavas kvalifikatsioon ja laupäeval finaal.

Sildaru vigastas eelmisel aastal vasaku põlve eesmist ristatisidet ja pidi taas käima operatsioonil. Sel hooajal keskendub Sildaru üksnes rennisõidule. Eelmisel nädalal jõudis ta Hiinas peetud MK-etapil finaali ja sai seal kaheksanda koha.

Toimetaja: Maarja Värv

