Jalavigastus jätab Inglismaa koondislase MM-ilt eemale

25-aastane kaitsja vigastas vasaku jala reielihast Chelsea kolmapäevases Meistrite liiga kohtumises Zagrebi Dinamo vastu. Chilwell lahkus staadionilt karkudega ning laupäeval teatas Inglismaa klubi, et tegemist on raske vigastusega.

Karjääri Leicester Citys alustanud Chilwell mängis end Inglismaa koondisesse 2018. aastal ja kuulus ka mullu EM-finaali jõudnud meeskonna koosseisu. Suure tüki eelmisest hooajast pidi vasakkaitsja põlvesidemete rebendi tõttu vahele jätma, ent on sel hooajal Chelsea eest kõigi sarjade peale kaasa löönud 13 mängus. Koondist on ta kokku esindanud 17 kohtumises.

"Pärast põlvevigastust nägin kõvasti vaeva, et MM-iks valmis olla. Seal mängimine on alati olnud minu unistuseks. Kahjuks ei ole see võimalik ja teen nüüd endast kõik, et võimalikult kiiresti Chelsea eest väljakule naasta," kirjutas kaitsja sotsiaalmeedias.