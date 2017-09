Narva Trans hankis Venemaa kõrgliigas mänginud ründaja

kanepi edu new yorgis

New Yorgis oma kulminatsioonile väga lähedale jõudnud tänavuse US Openi tenniseturniiri meeste üksikmängu finaalis mängivad maailma esireket Rafael Nadal ja üllatajana nii kaugele jõudnud 28. paigutatud LAV-i tennisist Kevin Anderson.

Zakarljuka on sündinud Kohtla-Järvel, kuid omab Vene kodakondsust ja on veetnud oma senise täiskasvanukarjääri Venemaal, kirjutab Soccernet.ee .

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel