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Eesti läheb Põhja-Makedoonia vastu noore koosseisuga

Korvpalli Eesti koondis
Eesti naiste korvpallikoondis
Eesti naiste korvpallikoondis Autor/allikas: Marita Brigitta Mones
Korvpalli Eesti koondis

Eesti naiste korvpallikoondis alustab täna uut Euroopa meistrivõistluste eelvalikturniiri.

Peatreener Toomas Annuk on valinud välja 12 mängijat, kellega minnakse võõrsil Põhja-Makedoonia vastu mängima. Keskmiselt 22,2 aastat vana ja 1.80 pika koosseisuga Eesti koondise naistest pooled mängivad klubikorvpalli välismaal ja pooled kodus ning nimekirjas on ka kolm debütanti.

Tegemist on 2029. aasta Euroopa meistrivõistluste eelvalikturniiri esimese ringiga, kus mängib kokku kümme koondist, kes on jaotatud kolme alagruppi. Eesti kuulub C-alagruppi, mille esimeses mängus jäi tänane vastane Põhja-Makedoonia 52:73 alla Rumeeniale, kes mängis Bukarestis kodupubliku ees ja on alagrupi soosik.

Eesti naiskonna kogenuim on tänases mängus kapten Mailis Pokk. Ta on pidanud koondise eest 65 mängu, kui lõpetas kevadel profikarjääri ja on kogunud vormi Tartu Ülikool Maks & Moorits korvpallimeeskonna mänedžeri ameti kõrvalt kodulinnas suuresti individuaalselt harjutades.

Eurosarja mängude pealt tulid koondise juurde Tšehhi klubis Ostrava leiba teeniv keskmängija Kadri-Ann Lass ja Belgia klubis Castors Braine mängujuhina tegutsev Anna Gret Asi, kes on taastunud hooaja alguse vigastusest. Lassil on all 29 koondisemängu ja Asi on pidanud rahvusnaiskonna eest 18 mängu. Pikalt USA üliõpilasliigas mänginud Marie Anette Sepp mängis koondise eest viimati 2021. aasta novembris, kui kodus võideti Suurbritanniat. Esmakordselt on koosseisus 19-aastane Anastassia Froljonok ning 16-aastased Helena Lüll ja Emma Pärn.

Kohtumine toimub Põhja-Makedoonia idaosas asuvas 43 000 elanikuga Štipi linnas. Pall visatakse õhku 2 miljoni euro eest ehitatud ja alles septembris avatud Djeksoni nimelises spordikeskuses, mis mahutab 1500 pealtvaatajat.

Eesti koosseis EM valikmängus Põhja-Makedooniaga

Tagamängijad
2 Anna Gret Asi (21.02.2002) ­– Royal Castors Braine (BEL)  
4 Sofia Kosareva (22.12.1998) – Recoletas Zamora (ESP)
6 Emma-Mia Küttis (25.04.2007) – Klaipeda LCC (LTU
9 Helena Lüll (22.12.2009) – Tallinna Spordiakadeemia  
30 Marie Anette Sepp (26.11.2002) – AS Dil Vicenza (ITA)  

Ääremängijad
5 Anna Maria Tamberg (04.07.2004) – Tartu Ülikool/CHK  
11 Mailis Pokk (13.05.1992) – Tartu Ülikool/ CHK  
17 Anastassia Froljonok (20.04. 2007) – Tartu Ülikool/CHK  
34 Emma Pärn (03.09.2010) – Rapla Korvpallikool  

Keskmängijad
7 Kadri-Ann Lass (24.11.1996) – SBŠ Ostrava (CZE)
8 Jessica Ristimets (26.05.2008) – TalTech BC  
18 Lisa Sirgi (01.02.2007) – Capital Courts Academy (CAN)

Koosseisust jäid välja USA üliõpilasliigas mängivad korvpallurid ja jalavigastust raviv Johanna Eliise Teder ning Riia TTT eest mängides eurosarja kohtumises peapõrutuse saanud Laura Liisa Grünmann.  

Toomas Annuk juhendab peatreenerina rahvusnaiskonda seitsmendat korda ja loodab avade võitude arve, sest eelmises EM valiktsüklis olid raskemad vastased ja naiskond kaotas tema käe all kõik kuus kohtumist.

Kell 19.00 algavat mängu saab vaadata FIBA YouTube kanalil.

EM-eelvalikturniiri esimesest ringis mängivad naiskonnad novembris ja veebruaris omavahel kodus-võõrsil süsteemis ning alagrupi võitja pääseb edasi teise ringi.

Teisipäeval, 17. novembril kell 17.30 võõrustab Eesti Tallinnas Nord spordihoones Rumeenia koondist.

Toimetaja: ERR Sport

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