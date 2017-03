Curlingu olümpiavõitja õpetas oma lemmikalal Eesti inimesi

"Viimase nelja päeva jooksul olen kohtunud paljude uute mängijatega ja jaganud nendega oma olümpiateekonna lugu. Siin on nelja päeva jooksul käinud üle 300 inimese, nii vahva on näha, kuidas kõik tahavad tutvust teha selle alaga, mida ma nii armastan. Ma olen siin töötanud nii värskete curlinguharrastajate, algajate, kui ka mõne sellise mängijaga, kes on treeninud sellest ajast saadik, kui curling Eestis kanda kinnitas. Siin on kindlasti andekaid mängijaid, siinse curlingu tulevik teeb mulle head meelt," selgitas Lawes.

Kanadas tegeleb curlinguga üle miljoni inimese. Kaitlyn julgustab kõiki selle võrdlemisi uue spordialaga tutvust tegema.

"Igaüks võib curlingus kätt proovida - see on elukestev spordiala, mida võib mängida igal tasemel. Mina alustasin curlinguga, kui ma olin nelja-aastane, aga olen õpetanud ka mängijaid, kes on 85-aastased, seega see on tõesti ala, mida võib terve elu jooksul harrastada. Sõltuvalt tasemest, kuhu soovitakse jõuda,

võib küll vaja olla teatavat üldfüüsilist põhja, aga üldiselt - kui sul on paar puhtaid kingi, hästi venivad püksid ja soojad riided, võib igaüks proovida," lisas olümpiavõitja.

Sotši olümpiamedal oli Kaitlynil ka Eestis kaasas - motivatsiooniks. Juba Pyeongchangis loodab ta järgmisel aastal medalilisa saada.