Tallinna koolilapsed õppisid olümpiavõitja juhendamisel curlingut

Tippmängija juhendamisel said curlinguga tutvust teha 50 koolinoort kaheksast Tallinna koolist. Kokku osales koolidevahelistes meistrivõistlustes 12 võistkonda ning pingelises võitluses tuli võitjaks Tallinna Kristiine Gümnaasiumi võistkond. Teise koha saavutasid Tallinna Läänemere Gümnaasiumi õpilased ja kolmanda koha sai Rocca al Mare kooli võistkond.

Lisaks mängudele said koolinoored osaleda ka loengul, kus olümpiavõitja rääkis endast, inspireerivast olümpiakogemusest ja curlingust Kanadas. Eile külastas Kaitlyn Lawes ka Riigikogu ja tutvus Eesti curlingumängijatega.

Laupäeval, 18. märtsil saavad aga curlingut olümpiavõitja juhendamisel proovida kõik soovijad ning Tondiraba jäähalli curlinguareenile on oodatud kõik uued ja vanad curlinguhuvilised. Üritus on tasuta ja kõiki soovijaid oodatakse curlingut mängima kell 12.00-16.00.

Kanadalasest olümpiavõitja Kaitlyn Lawes tõusis curlingumaailma tippu 2008. aastal, mil võideti Kanada juunioride meistrivõistlused. Sellest peale on Lawesi ja tema curlingutiimi saatnud pidevad tiitlivõidud. Tänaseks on ta valitsev olümpiavõitja, pälvides tiitli 2014. aasta taliolümpiamängudel Sotšis. Kaitlyn Lawes on Eestis Rahvusvahelise Curlingu Föderatsiooni “Olympic Celebration Tour” programmi raames, mille eesmärk on curlingu tutvustamine. Olümpiavõitja on Eestis curlingut õpetamas kuni pühapäevani.

Curling on rahvusvaheliselt üks kõige kiiremini kasvavaid talispordialasid. Tegemist on olümpiaalaga, mida saavad harrastada väga erineva vanuse ja füüsilise ettevalmistusega inimesed. Curlingut saavad mängida ka liikumispuudega inimesed. Curlingut on võimalik harrastada nii perekeskselt, kui ka kolleegidega töölt. Eestis saab curlingut mängida regiooni parimaid tingimusi pakkuvas Tondiraba jäähallis. Siinsed tingimused on niivõrd hea kvaliteediga, et Tondiraba jäähallis on juba toimunud 2015. aastal juunioride maailmameistrivõistlused ning 2018. aastal korraldatakse Euroopa meistrivõistlused. Curlingu hooaeg kestab Eestis mai lõpuni.