Olümpiavõitja tuleb Eestisse curlingut õpetama

Kanadalasest olümpiavõitja Kaitlyn Lawes tõusis curlingumaailma tippu 2008. aastal, mil võideti Kanada juunioride meistrivõistlused. Sellest peale on Lawesi ja tema curlingutiimi saatnud pidevad tiitlivõidud. Tänaseks on ta olümpiavõitja, pälvides tiitli 2014. aasta taliolümpiamängudel.

Kaitlyn Lawes on Eestis Rahvusvahelise Curlingu Föderatsiooni "Olympic Celebration Tour" programmi raames, mille eesmärk on curlingu tutvustamine. Olümpiavõitja on Eestis curlingut õpetamas perioodil 16.-19. märts.

Neljapäeval saavad curlinguga tutvust teha koolilapsed ja päev kulmineerub koolidevaheliste meistrivõistlustega. Laupäeval, 18. märtsil saavad aga curlingut olümpiavõitja juhendamisel proovida kõik soovijad. Oodatud on kõik uued ja vanad curlinguhuvilised. Pühapäeval, 19. märtsil kell 10.00 kuni 13.00 on kõigil võimalus võtta osa nn curlingu pühapäevakust, kus algajatel on võimalus ka olümpiavõtjaga ühte tiimi sattuda. Kõik üritused leiavad aset Tondiraba jäähalli curlingu areenil ja osavõtt on tasuta.

Eesti Curlingu Liidu presidendi Rainer Vakra sõnul on see Eesti jaoks erakordne võimalus, sest tippmängijaga koostöös on hea võimalus leida uusi curlingutalente. "Vaatame täna lahtiste silmadega ringi, et leida curlingule järelkasvu. Eesti on traditsiooniliste curlinguriikidega võrreldes alles noor curlinguriik ja meie sportlaste pink seetõttu lühike. Kindlasti tasub tulla ja ennast proovile panna, sest ei ole just igapäevane, et olümpiavõitja näpunäidete järgi on võimalik alaga tutvust teha," julgustas Vakra osalema.