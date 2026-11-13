Keila KK sai Lätis hea võidu ja tõusis Bigbank/Kaleviga ühele pulgale

Tasavägisel avapoolajal saavutas Keila teise veerandaja alguses 32:23 eduseisu, aga vaheajaks oli see sulanud kolmele silmale. Kolmanda perioodi lõpus viskas Keila kaheksapunktilises eduseisus olles pooleteise minutiga kaheksa punkti järjest.

Ogre hakkas Keila 16-punktilist edu vähendama, ent kuigi kodumeeskond jõudis neli minutit enne mängu lõppu veel nelja punkti kaugusele, leidis Keila otsustavatel hetkedel vastukäigud ja teenis väärtusliku võidu.

Väljakult 50-protsendilise täpsusega tabanud Keila resultatiivseim oli Phillip Carr-Williams 19 punkti ja 11 lauapalliga, Vitali Šõmanskõi arvele jäi 18 punkti. Kodumeeskonna kasuks viskasid punkte kuus meest.

Viimasest neljast mängust kolm võitnud Keila on tabelis viie võidu ja viie kaotusega üheksandal kohal, pooled oma mängud on võitnud ka Bigbank/Kalev (4-4). Järgmisena kohtuvad mõlemad Läti Ülikooliga (1-8).