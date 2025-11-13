X!

TÄNA OTSE | Eesti jalgpallikoondis lõpetab Oslos MM-valiksarja

Jalgpalli Eesti koondis
Jalgpalli Eesti koondis

Täna kell 18.50 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli MM-valikmängult Norra - Eesti. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Ingemar Teever, reporter on Aet Süvari.

Novembris tõmmatakse valikturniiri grupifaasile joon alla ja koondistel on pidada veel üks-kaks kohtumist. Eesti kuulub nende meeskondade hulka, keda ootabki veel vaid üks mäng ja seda Oslos alagrupi liidriga.

Norra on kulgenud selles valiktsüklis väga võimsalt: võidetud on kõik kuus senist kohtumist väravate vahega 29:3. Seejuures seni oma kõige tagasihoidlikum võit on saadud just A. Le Coq Arenal, kus otsustas üks Erling Haalandi tabamus.

Norra ei ole veel kindlustanud kohta MM-finaalturniiril, kus viimati mängiti eelmise sajandi lõpus. Ka Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril osaleti viimati veerand sajandit tagasi ehk ootus üle aegade taas püünele jõuda on suur.

"Olen oma jalgpalluri karjääri jooksul elanud üle mitmeid tõuse ja mõõnu. Meil on ees veel kaks mängu ja meie ümber on palju kära ja positiivseid jutte," lausus kaitsja Kristoffer Ajer enne mänge Eesti ja Itaaliaga.

"Aga oma tiimi sees oleme väga keskendunud neljapäevase ja pühapäevase mängu eel. Praegu oleksime ilmselt üsna igav seltskond, kui peaksime jalgpallist rääkima. Aga nii peabki olema."

Pärast mängu Eestiga seisab ees kohtumine oma ainsa konkurendiga esikohale ehk Itaaliaga. Kolm punkti Eesti vastu teeks nende olukorra mõistagi palju kergemaks.

Eesti koondisel on ainsana kõik edasipääsušansid kadunud, kuna Iisrael ja Moldova võivad loota pääsu Rahvuste liiga koha aluse. Nii et Oslos jääb üle mängida üksnes au peale.

Olukorra teeb keerulisemaks, et puudub mitu olulist mängijat: Maksim Paskotši ja Mattias Käit. "Selge on see, et nad on väga heas hoos, ülimotiveeritud kindlasti, kuna neil on väga hea võimalus MM-finaalturniirile saada," sõnas Eesti koondise esikinnas Karl Jakob Hein mõne päeva eest ERR-ile.

"Meil on siin kolm-neli päeva aega ja proovime endast anda maksimumi, et leida endale sobiv mänguplaan ja kindlasti Oslosse võitlema minna."

Eesti on oma valikgrupis neljandal kohal, langeda ega tõusta sellelt kohalt ei saa. Kuid mäng Norraga on ikkagi olulise kaaluga.

"Jah, kindlasti on [midagi] kaalul, eelkõige koondise eest mängides just au – iga kord kui väljakule astud, esindame Eesti riiki – iga mäng on väga tähtis ja igal juhul tahame tulemust teha," ütles Hein.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

jalgpalliuudised

09:55

Eesti jalgpallinoored viigistasid EM-valikmängus Portugaliga

08:53

TÄNA OTSE | Eesti jalgpallikoondis lõpetab Oslos MM-valiksarja

12.11

Üle 20 minuti kümnekesi mänginud noortekoondis alistas Ungari

12.11

Norra peab mänguks Eestiga vangerdama, aga Trondheimis ei vastata telefonile

12.11

Endine Brasiilia koondislane on südameprobleemide tõttu haiglaravil

12.11

Vigastatud Tammiku asemel liitub jalgpallikoondisega võimalik debütant

12.11

Konkurentsiameti juht: spordiklubid võiksid oma lepingud ja tingimused üle vaadata

11.11

Shein: norrakad on selle mängu pärast väga elevil

11.11

Norra jalgpalli ootavad viimase veerandsajandi tähtsaimad mängud

11.11

Tammeka otsib Valtnale asendajat

11.11

Igonen aitas Degerforsil suure põgenemise ellu viia

10.11

Saalijalgpallikoondis kaotas Gruusiale taas suurelt

10.11

Eesti jalgpallikoondis üritab MM-valiksarja väärikalt lõpetada

10.11

Ringkonnakohus muutis jalgpalli kokkuleppemängude kaasuses maakohtu otsust

10.11

Shein: Eesti võidu korral saan Norras kere peale!

fotod

sport.err.ee värsked uudised

12:29

Rauno Parras: parem viis spordikeskust kui üks multifunktsionaalne hall

11:46

Žalgirise hea seeria sai Euroliigas otsa

11:25

Kullamäe klubi eurosarja kaotustejada jätkub

10:59

Euroopa spordiministrid tegid paralümpiakomitee otsuse osas ühisavalduse

10:27

Noore kaitsja kübaratrikk kindlustas New Jersey liidrikohta

09:21

Hooaja rekordit korranud Jokic jättis Clippersi algviisiku häbisse

08:13

Sinner tagas finaalturniiril poolfinaalikoha

12.11

Võidukas Tartu Ülikool viskas Portugalis mängu viimased 15 punkti

12.11

Vassiljev: kui hakkasime vastuvõtuga hävima, läks ka rünnakul raskeks

12.11

Serviti kerkis 22-väravalise võiduga meistriliiga ainuliidriks

12.11

ETV spordisaade, 12. november

12.11

Pokk: naiskonna keemia on väga hea, Sloveeniat ei tasu karta

12.11

Kalev/Cramo teenis Killingu juhendamisel Aserbaidžaani klubi vastu revanši

12.11

Tartu sai eurosarja avamängus kodusaalis Pärnust jagu

12.11

Annuk debüüdist: surve oli tugev, rünnakul jätsime õigeid viskeid võtmata

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo