X!

Kõrbederbi: WNBA finaali pääsesid Las Vegas ja Phoenix

Korvpall
A'ja Wilson (paremal) naiskonnakaaslastega
A'ja Wilson (paremal) naiskonnakaaslastega Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Korvpall

Naiste korvpalli profiliiga WNBA tänavuse võitja selgitavad põhiturniiril teise koha saanud Las Vegas Aces ning põhiturniiri neljas naiskond Phoenix Mercury.

2022. ja 2023. aastal WNBA meistriks kroonitud Aces ei alustanud hooaega kõige paremini ning oli juuli keskel toimunud tähtede mänguks võitnud pooled oma kohtumistest, aga lõpetas siis põhihooaja oma superstaarile A'Ja Wilsonile toetudes võimsa 16-mängulise võiduseeriaga.

Play-off'i esimese ringi vastasseisus alistas Las Vegas avamängus seitsmenda asetusega Seattle Stormi kindlalt 102:77, aga kaotas siis teise mängu 83:86 ning pidi otsustavas kohtumises kõvasti vaeva nägema, et 74:73 võiduga pääseda. Wilson viskas selles mängus 38 punkti ehk enam kui pooled oma naiskonna punktidest.

Kolme võiduni peetud poolfinaalis Caitlin Clarkita Indiana Feveri vastu läks neil samuti vaja otsustavat mängu, kui 2:1 eduseisus olles kaotati neljas mäng Wilsoni 31 punkti ja üheksa lauapalli kiuste 83:90. Põnev viies kohtumine läks lisaajale, kus Aces teenis 107:98 võidu ning Wilsonist sai esimene naine, kes play-off'i mängus kogunud 35 punkti, 5 lauapalli ja 5 korvisöötu.

Phoenix Mercury jäi kahe hooaja vahel ilma kauaaegsetest naiskonna veduritest Diana Taurasist ja Brittney Grinerist, aga tõi selleks aastaks tiimi kogu senise karjääri Connecticut Sunis veetnud Alyssa Thomase. 33-aastane ääremängija kogus Mercury liidrina keskmiselt 15,4 punkti, 8,2 lauapalli ning liiga parimad 9,2 resultatiivset söötu ja aitas Phoenixi 27 võidu ja 17 kaotuseni.

Avaringis New York Liberty 2:1 alistanud Mercury kohtus siis poolfinaalis 34 võidu ja 10 kaotusega põhiturniiri võitnud Minnesota Lynxiga. Avamängus viskas Phoenix teisel poolajal vaid 22 punkti ja kaotas 69:82, aga võitis siis kolm järgmist üllatuslikult 89:83, 84:76 ja 86:81. Teises kohtumises tuli Mercury välja 20-punktilisest kaotusseisust.

Esmakordselt mängitakse WNBA finaalseeria tänavu nelja võiduni ehk nii, nagu meeste NBA-s. 2025. aasta hooaja kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti neljandat korda Wilson, parimaks uustulnukaks oodatult Paige Bueckers (Dallas Wings) ning enim arenenud mängijaks Veronica Burton. Tema naiskond Golden State Valkyries, kellest sai tänavu 13. WNBA naiskond, kogus 23 võitu ja 21 kaotust ning pääses oma debüüthooajal play-off'i, kus langes avaringis Lynxi käe läbi.

Toimetaja: Anders Nõmm

Kõrbederbi: WNBA finaali pääsesid Las Vegas ja Phoenix

