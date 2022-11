Operatsioonil käinud Son lisati MM-koondisesse

30-aastase Soni mängimine jalgpalli MM-il oli kahtluse all, kuna hiljuti sai ta Meistrite liiga mängus Marseille Olympique'i vastu vigastada ning käis ka silmakoopa operatsioonil.

Uute teadete kohaselt on Son võimeline MM-il mängima ning ta nimetati Lõuna-Korea koondise koosseisu.

Lõuna-Korea koondise peatreener Paulo Bento ütles, et ta pole kindel, millal Son uuesti treenima saab hakata. Nende esimene mäng MM-il leiab aset 24. novembril, kui kohtutakse Uruguayga.

"Oleme Tottenhami meditsiiniosakonnaga ühenduses. Peame ootama ja tema olukorda analüüsima," ütles Bento.

"Meil on aega otsustada ja kõige tähtsam on see, et ta taastuks võimalikult hästi," lisas Bento.

Son peab MM-il mängude ajal kandma kaitsemaski, kui ta soovib Kataris osaleda.