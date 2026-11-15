Sparta sai Eesti saalihokitippude lahingus lisaajal Jõgevast jagu

Mängu tulemus läks arvesse nii Eesti-Läti ühisliigas kui ka Eesti meistriliigas. Mängu avakolmandik möödus tasavägiselt. Sparta avas skoori 20. mänguminutil, kui täpne oli Karl Oskar Vikk. Teisel kolmandikul kasvatasid võõrustajad Artur Okuzuko ja Tanel Kasenurme väravatest edu juba kolmeväravaliseks.

Jõgeva meeskond aga alla ei andnud. Teise kolmandiku lõpus vähendas Mathias Einamann vahe 3:1-le ning kolmandal perioodil alustasid külalised võimsat tagasitulekut.

Jõgeva vähendas kaotusseisu 3:2-le, kuid Sparta suutis 46. minutil Kermo Ule väravast taas kaheväravalise edu taastada. Seejärel haaras initsiatiivi Jõgeva, kes viskas kaks vastuseta väravat. Viimane neist sündis Karl-Erik Kuke käe läbi, kui Jõgeva Tähe risk tasus end ära väravavahti välja võttes. Nii viidi kohtumine lisaajale.

Otsustavaks sai lisaaja seitsmes minut, kui Tanel Kasenurm viskas Stenver Savi söödust Sparta võiduvärava, vormistades lõppseisuks 5:4.

Kohtumise parimateks mängijateks tunnistati Sparta poolelt võiduvärava autor Tanel Kasenurm ning Jõgeva poolelt 41 tõrjet sooritanud puurilukk Karl-Erik Kruusmaa.