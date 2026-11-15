X!

Sparta sai Eesti saalihokitippude lahingus lisaajal Jõgevast jagu

Saalihoki
Sparta Team Automaailm
Sparta Team Automaailm Autor/allikas: Sparta Team Automaailm
Saalihoki

Laupäeval kohtusid Märjamaa Valla spordikeskuses kaks Eesti saalihoki tippklubi, Sparta Team Automaailm ja Jõgeva SK Tähe/Olivia. Tasavägises kohtumises jäi lisaaja järel 5:4 peale Sparta.

Mängu tulemus läks arvesse nii Eesti-Läti ühisliigas kui ka Eesti meistriliigas. Mängu avakolmandik möödus tasavägiselt. Sparta avas skoori 20. mänguminutil, kui täpne oli Karl Oskar Vikk. Teisel kolmandikul kasvatasid võõrustajad Artur Okuzuko ja Tanel Kasenurme väravatest edu juba kolmeväravaliseks.

Jõgeva meeskond aga alla ei andnud. Teise kolmandiku lõpus vähendas Mathias Einamann vahe 3:1-le ning kolmandal perioodil alustasid külalised võimsat tagasitulekut.

Jõgeva vähendas kaotusseisu 3:2-le, kuid Sparta suutis 46. minutil Kermo Ule väravast taas kaheväravalise edu taastada. Seejärel haaras initsiatiivi Jõgeva, kes viskas kaks vastuseta väravat. Viimane neist sündis Karl-Erik Kuke käe läbi, kui Jõgeva Tähe risk tasus end ära väravavahti välja võttes. Nii viidi kohtumine lisaajale.

Otsustavaks sai lisaaja seitsmes minut, kui Tanel Kasenurm viskas Stenver Savi söödust Sparta võiduvärava, vormistades lõppseisuks 5:4.

Kohtumise parimateks mängijateks tunnistati Sparta poolelt võiduvärava autor Tanel Kasenurm ning Jõgeva poolelt 41 tõrjet sooritanud puurilukk Karl-Erik Kruusmaa.

Toimetaja: Anders Nõmm

viimased uudised

15:21

Eesti käsipallineiud ammutasid kogemusi Soome eakaaslastega mängides

14:45

Zahkna teenis Rootsis olümpiavõitjate ees esikoha

13:48

Makke viis omad juhtima, aga vastased tabasid poolelt väljakult võiduviske

13:24

Ermits alistas Idre sprindivõistluses Tomingase ja Külma

12:58

Kubassova lõi teist nädalavahetust järjest võiduvärava

12:25

Sparta sai Eesti saalihokitippude lahingus lisaajal Jõgevast jagu

11:50

Raskustes Chicago tõmbas Minnesota võiduseeriale pidurit

11:20

Rae tõusis Balti liiga liidriks, TÜ/Bigbank võitis Lätis põnevusmängu

10:45

Korostelevi võit nörritab Kalevit: Venemaal sporti ja poliitikat lahus ei hoita

10:23

Ronaldota Portugal jäi kodupubliku ees häbisse

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula spordisaadet

kuula podcasti

raadiouudised

11.11

Eesti rallieksperdid Tänaku naasmisest: tal on miski, mida paljudel teistel sõitjatel ei ole

30.10

Eesti kurlingunaiskond mängis tugeva Šotimaa vastu edu maha

19.10

Tarmo Klaar: Ralf Aroni tulevik suures autospordis on kindlustatud

19.10

Suur lugu: kas rahvaspordist on saamas luksuskaup?

19.10

Aava: kui otsust teha 15 etappi poleks tulnud, siis ei oleks Eesti MM-kalendrisse mahtunud

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

14.11

Hinnatud suusatreener: Ruka võiks kaotada MK-etapi korraldusõiguse

08:59

Sabalenka sõimas mängus Svitolina vastu ukrainlasi

14.11

Eesti naiste korvpallikoondis sai EM-valiksarjas suure võidu

14.11

Kehva jäi esimesena pjedestaalilt välja

14.11

Tomingas alustas Idres kuuenda kohaga, Külm sai disklahvi

14.11

Eesti U-19 vutikoondise hea vorm jätkus hinnalise võiduga Türgi üle

14.11

Rootsis neljandaks tulnud Kehva: rajal oli tunne hea, tiirudes mitte nii

13.11

Eesti alistas Paskotši väravast Luksemburgi ka võõrsil

14.11

Venelased kinnitasid: Bolšunov sai FIS-ilt eitava vastuse

14.11

Tanel Leok tegi poegade jaoks oma tiimi

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo