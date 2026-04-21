Vilaski kestvuskrossi ja Sandman etapivõidu teenis Joosep Pärn

Vilaski krossirajal said alguse Eesti meistri- ja karikavõistlused kestvuskrossis, soolode üldarvestuse ning "Sandman" karika võitjaks tuli veenva eduga Joosep Pärn.

Võistluspäeva alustasid Laste quadid klassi võistlejad keda oli kohale tulnud neli, järgmisena läksid rajale 65cc ja 85cc võistlejad, keda oli kohale tulnud vastavalt 13 ja 18 võistlejat. Laste quadides võidutses Trevon Lüütsepp, 65cc klassis Jaan Aron Vahter ja 85cc klassis Robin Robert Mooses, vahendab msport.ee.

Kolmandana anti start soolode põhiklassile, kus erinevate klasside sõitjad sõitsid vastavalt 60, 90 ja 120 minutit. Kokku läks sooloklassis starti 93 võistlejat.

Soolode üldarvestuse ning "Sandman" karika võitis Joosep Pärn, kes võitis ühtlasi ka MX2 klassi arvestuses. Üldarvestuses sai teise koha Hardi Roosiorg (MX1) ning kolmanda koha Raido Nei (MX1).

Enduro klassis võidutses Henri Roosiorg, Hobi B klassis Carl Mattias Räägel. Veteran 40+ klassis sai esikoha Timmo Mõts, seenior 50+ klassis Aivo Rabbi. Hobi C klassis võidutses Andrek Arusalu, Hobi D klassis Villem Martin Roos. Naiste klassis võidutses Esmeralda Vesterinen.

Viimasena läksid rajale neljarattalised, keda oli kohale tulnud võistlema 23 sõitjat. Quadide seas sai esikoha Martin Toovis, ATV-del tuli võitjaks Jorma Suumann.