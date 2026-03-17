Sporting kirjutas Norra klubi muinasjutule viimase peatüki

Bodö/Glimti kaitsja Fredrik Andre Bjorkan. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpalli Meistrite liigas mitmeid suuri skalpe võtnud Norra klubi Bodö/Glimti muinasjutuline teekond lõppes kaheksandikfinaalis, kui kahe mängu kokkuvõttes jäädi 3:5 alla Lissaboni Sportingule.

Alagrupiturniiri viimastes voorudes Manchester City ja Madridi Atletico alistanud ning seeläbi eelviimasena 24 parema hulka jõudnud Bodö/Glimt lülitas play-off'i avaringis välja mulluse finalisti Milano Interi. Kaheksandikfinaalis tuli neile vastaseks valitsev Portugali meister Sporting, kellest saadi avamängus kodus veenvalt 3:0 jagu.

Teisipäevane korduskohtumine tundus seega pelga formaalsusena, aga Norra klubi toodi hoopis pilvedest maa peale. Sporting läks kodupubliku ees 34. minutil Goncalo Inacio väravast juhtima ning teisel poolajal viigistasid üldseisu 3:3-le Pedro Goncalves ja Luis Suarez. Mäng jätkus seega lisaajal, kus Sporting asus kahe minuti järel Maximiliano Araujo väravast juhtima ja teise lisaaja esimesel üleminutil murdis lõplikult Bodö/Glimti toetajate südamed Rafael Neli tabamus.

Kui Bödo/Glimt oleks teisipäeval krahhi vältinud, siis oleks Norra klubi olnud Meistrite liigas kaheksa parema seas 29 aasta pikkuse pausi järel. Senimaani on ainsana nii kaugele jõudnud riigi 26-kordne meister Rosenborg.

"Võlgnen kõigile selgituse. Meil on olnud fantastiline teekond, kuid nüüd olime mängus, kus mulle tundus, et me ei mänginud mängu, vaid sündmust. Ja see sündmus oli meie jaoks liiga suur," tõdes Bodö/Glimti peatreener Kjetil Knutsen TV2-le.

"Sporting mängis nagu meeskond, kes ei hoolinud millestki, aga meie mõtlesime tagajärgedele juba esimesest löögist alates. Muutusime passiivseks ja meie mäng muutus halvaks. Kuidas me sinna jõudsime, ma ei oska seda täpselt öelda, aga meil oli ainult väga lühikesi perioode, kus oleksime suutnud midagi kokku panna. Olime väga kaugel oma identiteedist ja sellest, kuidas peaksime mängima. Mul ei jää muud üle kui vabandada kõigi ees, kes tulid meid siia vaatama," lisas Knutsen.

Sporting kohtub veerandfinaalis Leverkuseni Bayeri ja Londoni Arsenali vahelise paari võitjaga. Avakohtumine lõppes selles paaris 1:1.

Toimetaja: Henrik Laever

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo