Real, PSG ja Arsenal tagasid koha kaheksa parema seas

15-kordne võitja Real alistas avakohtumises Manchester City 3:0 ning sai võõrsil toimunud korduskohtumises varakult suure eelise, kui juba 20. minutil teenis käega mängu eest punase kaardi Man City poolkaitsja Bernardo Silva. Veale järgnenud penalti realiseeris edukalt Vinicius Junior, kes oli täpne ka teise poolaja lisaminutitel. Man City ainsa värava eest hoolitses Erling Haaland.

Tiitlikaitsja PSG pääses võõrsil Londoni Chelsea vastu juba esimese veerandtunni järel 2:0 juhtima ja võitis korduskohtumise lõpuks 3:0. Kahe mängu kokkuvõttes jäi PSG peale lausa 8:2. Võitjate väravad lõid kordusmängus Hvitša Kvaratshelia, Bradley Barcola ja Senny Mayulu.

Inglismaa klubidest õnnestus teisipäeval ainsana edasipääs tagada Arsenalil, kes sai koduväljakul Leverkuseni Bayerist jagu 2:0 ja võitis koondskooriga 3:1. Avapoolajal viis Arsenali juhtima Eberechi Eze ja veidi pärast täistunni täitumist suurendas eduseisu kahele Declan Rice.

Kolmapäeval selguvad järgmised veerandfinalistid paaridest Galatasaray - Liverpool (avamäng 1:0), Atalanta - Müncheni Bayern (1:6), Newcastle United - Barcelona (1:1) ja Madridi Atletico - Tottenham Hotspur (5:2).