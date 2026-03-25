Jokic tassis kolmikduubliga Nuggetsi napi võiduni

Korvpalliliigas NBA jätkas hea hooga Denver Nuggets, kes alistas Nikola Jokici võidukorvist Phoenix Sunsi 125:123 (28:35, 39:22, 30:38, 28:28).

Nuggets asus poolajaks juhtima kümne punktiga ja oli kolm minutit enne lõppu ees 117:109, aga Suns hoidis pinget lõpuni. Devin Bookeri jumper seadis 30 sekundit enne lõpusireeni tabloole 123:123 viigi, misjärel hoolitses Nuggetsi võidukorvi eest vabaviskejoone lähistel vabaks jäänud Jokic. Booker sai veel ühe viske teele saata, kuid pall põrkas vastu korvirõngast ning lendas eemale.

Jokic sooritas oma hooaja 29. kolmikduubli, saades kirja 23 punkti, 17 lauapalli ja 17 resultatiivset söötu. Jamal Murray lisas võitu 21 ja Tim Hardaway Jr. 18 silma. Booker kogus 22 punkti ning viis kaugviset tabanud Grayson Allen aitas 21 punktiga.

Nuggets (45-28) teenis kolmanda järjestikuse võidu, seejuures viimasest kaheksast mängust on võidetud kuus. Sunsi arvel on 40 võitu ja 33 kaotust. Läänekonverentsis asutakse vastavalt neljandal ja seitsmendal positsioonil.

Teised tulemused:

Cleveland Cavaliers - Orlando Magic 136:131
New York Knicks - New Orleans Pelicans 121:116
Charlotte Hornets - Sacramento Kings 134:90

Toimetaja: Henrik Laever

