TÄNA OTSE | Le Grand Bornandi MK-etapp jätkub meeste sprindisõiduga

Laskesuusatamine
Laskesuusatamine

Laskesuusatamise MK-etapil Le Grand Bornandis on täna kavas meeste 10 km sprint. Otseülekanne algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 15.00. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Margus Ader.

Eesti koondislastest läheb rajale neli meest: Jakob Kulbin (numbri all 31), Rene Zahkna (37), Kristo Siimer (77) ja Mark-Markos Kehva (87). Kokku on võistlustules 107 meest.

Hooaja esimese sprindi Östersundis võitis norralane Johan-Olav Botn ja Hochfilzenis saavutas esikoha itaallane Tommaso Giacomel.

Le Grand Bornandi sprindivõistluse eel juhib üldarvestuses Botn (365 punkti), kellele järgnevad Giacomel (298), prantslane Eric Perrot (280), rootslane Sebastian Samuelsson (253) ja prantslane Quentin Fillon Maillet (242). Eestlastest on Kulbin 42. (29), Kehva 55. (14) ja Siimer 59. positsioonil (12).

Toimetaja: ERR Sport

