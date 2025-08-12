Kalju ründaja sõlmis pika lepingu Belgia meistriga

22-aastasest Guilhermest sai Kalju mängija eelmisel suvel. Ta esindas Kaljut kõikide sarjade peale 44 kohtumises, lõi 16 väravat ja andis 14 väravasöötu.

Guilherme sõlmis valitseva Belgia meistriga nelja aasta pikkuse lepingu, mida on võimalik veel aasta võrra pikendada.

Uues koduklubis ootab brasiillast ees ka teine endine Kalju mängija Promise David, kes siirdus Unioni ridadesse mullu ning oli oma debüüthooajal 17 tabamusega Belgia kõrgliigas paremuselt neljas väravakütt.

Union on uut liigahooaega alustanud kahe võidu ja ühe viigiga, eelmisel nädalavahetusel saadi 3:2 jagu Eesti koondise kaitsja Maksim Paskotši koduklubist Gentist.