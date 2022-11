Eelmise MM-i hõbe Horvaatia sõidab Katari tuttava tuumikuga

Rahvuste liigas Prantsusmaa ja Taani ees grupi võitnud Horvaatia kuulub talvisel MM-il F-alagruppi Maroko, Belgia ja Kanada koondistega.

Neli aastat tagasi finaali pääsenud meeskonnast kuuluvad ka tänavu tiimi kaheksa mängijat, teiste seas põhimehed Luka Modric, Mateo Kovacic ja Andrej Kramaric. Noortest staaridest on kaasatud 20-aastane RB Leipzigi kaitsja Joško Gvardiol.

"Rahvuste liiga andis meile õiguse olla ambitsioonikas. Mängisime häid matše ja oleme õigusega optimistlikud. Ka teistel koondistel on aga sarnased ambitsioonid ja meie jaoks on kõige tähtsamaks avamäng Maroko vastu," rääkis Dalic.

"See tiim oli neli aastat tagasi Venemaal maailma teine," lisas Dalic. "Kõik mängijad kuulusid siis tippklubidesse. Horvaatias mängis üks mees, nüüd on neid seitse-kaheksa, aga usun neisse. Meie õnneks on noortel mängijatel kõrval kogenud pallurid. Usun, et need mängijad võivad palju korda saata."

Horvaatia jalgpallikoondise koosseis MM-il:

Väravavahid: Dominik Livakovic (Zagrebi Dinamo), Ivica Ivušic (NK Osijek), Ivo Grbic (Madridi Atletico)

Kaitsjad: Domagoj Vida (Ateena AEK), Dejan Lovren (Peterburi Zenit), Borna Barisic (Rangers), Josip Juranovic (Celtic), Josko Gvardiol (RB Leipzig), Borna Sosa (VfB Stuttgart), Josip Stanišic (Müncheni Bayern), Martin Erlic (Sassuolo), Josip Šutalo (Zagrebi Dinamo)

Poolkaitsjad: Luka Modric (Madridi Real), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Milano Inter), Mario Pašalic (Atalanta), Nikola Vlašic (Torino), Lovro Majer (Rennes), Kristijan Jakic (Eintracht), Luka Sucic (Salzburg)

Forwards: Ivan Perišic (Tottenham Hotspur), Andrej Kramaric (Hoffenheim ), Bruno Petkovic (Zagrebi Dinamo), Mislav Oršic (Zagrebi Dinamo), Ante Budimir (Osasuna), Marko Livaja (Hajduk Split)