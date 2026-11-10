Itaaliast lahkunud Vene ei saanud Derthona eest kordagi väljakule

Hooaja alguses Itaalia kõrgliigas Tortona linnas palliva Derthona Basketiga liitunud Siim-Sander Vene leping on tänaseks lõppenud ja hetkel harjutab ta kodumaal.

Paraku tõmbas Vene ära reie tagakülje lihase, paranemine kulges oodatust kauem ja paari kuu pikkune lepinguaeg tiksus täis. Nõnda osales ta seal ainult mõnes kontrollmängus, ametlikul hooajal jäi väljakul käimata, vahendab Postimees.

"Alguses segas see ikka korralikult, paar-kolm nädalat ei saanud väga midagi teha. Algas taastusravi, tasapisi sain hakata midagi liigutama, veidi viskama. Kuid eelmise nädala esmaspäevani ei saanud ma korvpalli moodi asju väga teha. Nüüdseks on vigastus taandunud," rääkis Vene.

Ta naasis kodumaale, hoiab siin vormi ja nentis, et liiga palju valikuid ei ole. Bigbank/Kalevist lahkus just Hugo Toom, ega Kalev ole teda kutsunud? "Kalevist ei ole kõnet tulnud. Minu esimene soov on ikkagi välja minna, aga ma ei hakkaks praegu edasise osas spekuleerima," lisas Vene.

Paari päeva pärast 36-aastaseks saav Vene on mänginud kogu oma profikarjääri välismaal, esindades erinevaid klubisid Leedus, Saksamaal, Lätis, Venemaal, Itaalias, Hispaanias, Prantsusmaal, Iisraelis ja Poolas. Eelmisel hooaja veetis ta Leedus Šiauliais.

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