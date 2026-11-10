X!

Itaaliast lahkunud Vene ei saanud Derthona eest kordagi väljakule

Korvpall
Siim-Sander Vene
Siim-Sander Vene Autor/allikas: Eesti Korvpalliliit
Korvpall

Hooaja alguses Itaalia kõrgliigas Tortona linnas palliva Derthona Basketiga liitunud Siim-Sander Vene leping on tänaseks lõppenud ja hetkel harjutab ta kodumaal.

Paraku tõmbas Vene ära reie tagakülje lihase, paranemine kulges oodatust kauem ja paari kuu pikkune lepinguaeg tiksus täis. Nõnda osales ta seal ainult mõnes kontrollmängus, ametlikul hooajal jäi väljakul käimata, vahendab Postimees.

"Alguses segas see ikka korralikult, paar-kolm nädalat ei saanud väga midagi teha. Algas taastusravi, tasapisi sain hakata midagi liigutama, veidi viskama. Kuid eelmise nädala esmaspäevani ei saanud ma korvpalli moodi asju väga teha. Nüüdseks on vigastus taandunud," rääkis Vene.

Ta naasis kodumaale, hoiab siin vormi ja nentis, et liiga palju valikuid ei ole. Bigbank/Kalevist lahkus just Hugo Toom, ega Kalev ole teda kutsunud? "Kalevist ei ole kõnet tulnud. Minu esimene soov on ikkagi välja minna, aga ma ei hakkaks praegu edasise osas spekuleerima," lisas Vene.

Paari päeva pärast 36-aastaseks saav Vene on mänginud kogu oma profikarjääri välismaal, esindades erinevaid klubisid Leedus, Saksamaal, Lätis, Venemaal, Itaalias, Hispaanias, Prantsusmaal, Iisraelis ja Poolas. Eelmisel hooaja veetis ta Leedus Šiauliais.

Loe edasi Postimehest.

Toimetaja: Siim Boikov

korvpalliuudised

15:46

Itaaliast lahkunud Vene ei saanud Derthona eest kordagi väljakule

09:20

Wembanyama domineeris rünnakul ja kaitses ning Spurs võitis taas

09.11

Haljalast lahkunud Martin Müürsepp taasliitus Pärnuga

09.11

Bratka suurepärane hoog jätkus võimsa kaksikduubliga

09.11

Kaspar Sepp aitas Cornelli võiduni

09.11

Doncicita mänginud Lakersi parimaks kerkis 43 punkti toonud Reaves

09.11

Kuusmaa: välismaalased pingutavad eurosarjas rohkem

08.11

Viimsi KK üllatas kodupubliku ees Riia VEF-i

08.11

Suuroru klubi sai Legiast jagu, Kullamäe pidi valusa kaotusega leppima

08.11

Ametlik: Hugo Toom lõi käed Poola klubiga

08.11

Vanameister Curry hiilgas ja Warriors jälle võitis

08.11

Konontšuk kerkis võidumängus Rostocki resultatiivseimaks

07.11

Raske graafiku küüsis Kuusmaa: natuke jäi korvpallimõistusest puudu

07.11

Bigbank/Kalev tuli mängu lõpus välja suurest kaotusseisust, aga kaotas ikka

07.11

Poola meedia: Hugo Toom liitub Poola kõrgliigaklubiga

videod

sport.err.ee uudised

15:46

Itaaliast lahkunud Vene ei saanud Derthona eest kordagi väljakule

15:07

Eesti veepallurid said Tšehhis ühe võidu, Melnik oli parim väravakütt

14:02

Maailmameistriga paaris sõitnud Steinburg lõpetas Lõuna-Aafrikas viiendana

13:31

Suusahüpete eksmaailmameister ja eksmaailmarekordiomanik lõpetas karjääri

13:08

FIA-lt reeglite muutmist ootav Solberg võib loobuda Monte Carlos pingutamast

12:33

McDavidi söötude seeria katkes

11:35

KUULA | "Võimla" heidab pilgu lõppenud jalgpallihooajale

11:03

Tõstmise üliraskekaalu troonile tõusis noor iraaklane

10:31

Venemaale soodsa otsuse langetanud CAS-i kohtunik külastas eelnevalt Moskvat

09:32

Prantsuse judotäht Teddy Riner pürgib presidendiks

09:20

Wembanyama domineeris rünnakul ja kaitses ning Spurs võitis taas

08:57

Sabalenka ja Andrejeva alustasid aastalõputurniiril võiduga

09.11

Haljalast lahkunud Martin Müürsepp taasliitus Pärnuga

09.11

Tallinnas selgub naiste kabe maailmameister

09.11

Evamaria Albert: medali aitas võita väga hea ettevalmistus

loetumad

10:31

Venemaale soodsa otsuse langetanud CAS-i kohtunik külastas eelnevalt Moskvat

09.11

Igor Prinsi ja Pärnu Vapruse teed läksid lahku

09.11

FIS lubab viiekordse olümpiamedalisti suusarajale, Bolšunov endiselt puudu

09:32

Prantsuse judotäht Teddy Riner pürgib presidendiks

09.11

Läti jooksutäht lõpetas kõigest 22-aastaselt karjääri

09.11

Venno alustas uues riigis edukalt, Viiber pälvis Saksamaal MVP auhinna

09.11

Taaramäe: tegelikult tahtsingi tiimi vahetada, saatus tõi võimaluse kätte

09.11

Konkurendi viimane hüpe jättis Vuksi noorte olümpial medalita

08.11

Petrõkina neljasest hüppest: konkurendid hüppavad, ma pean ka!

09.11

Haljalast lahkunud Martin Müürsepp taasliitus Pärnuga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo