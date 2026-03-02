X!

Heino Enden pärjati kodupubliku ees Eesti Spordi Kuulsuste Halli autahvliga

Korvpall
Heino Enden
Heino Enden Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Korvpall

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi juhatuse liige Siim Randoja andis pühapäeval Unibet Arenal pidulikult üle Heino Endenile Eesti Spordi Kuulsuste Halli autahvli, tunnustades tema silmapaistvat panust Eesti sporti.

Autahvli üleandmine toimus Eesti ja Rootsi vahelise maailmameistrivõistluste valikmängul kodupubliku ees.  

"On au tervitada Heino Endenit Eesti Spordi Kuulsuste Hallis, kus nii väikesed kui suured saavad nüüd lähemalt tutvuda saavutustega, millega maailmameister on end Eesti korvpallilukku talletanud," sõnas spordimuuseumi juhatuse liige Siim Randoja. Ta lisas, et just eilne sündmus suure spordirahva ees on hea näide, kuidas tänada meie Eesti spordisangareid ning pakkuda inspiratsiooni uuele põlvkonnale, kes tribüünidel Eestile kaasa käivad elamas.

Enden on üks Eesti korvpalli eredamaid tähti, nii Euroopa (1985) kui ka maailmameister (1982) ning kolme olümpiakoondise kandidaat. Klubitasandil võitis andekas mängumees kaks NSV Liidu meistritiitlit (1984, 1988) ning murdis kahel korral FIBA Saporta karikasarja poolfinaali (1986, 1987). Tipptasemel mängis Enden kümme hooaega, jäädes korvpalli juurde – erinevates rollides – ka pärast mängijakarjääri lõppu.  

Iga Eesti Spordi Kuulsuste Halli liige, sealhulgas Enden, saab oma isikliku väljapaneku Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi püsinäitusel. See austusavaldus sisaldab seinasuurusel ekraanil projitseeritavat videolugu, autahvlit ja elulugu arvutikonsoolil. Lisaks Endenile valiti sel aastal halli spordimõjutajate kategoorias Erik Lillo.

Eesti Spordi Kuulsuste Hall, mis paikneb Tartus asuvas spordimuuseumis, austab ja tõstab esile Eesti spordi läbi aegade mõjukamaid sportlaseid ja taustajõude. 2020. aastal valis komisjon kuulsuste halli avaliikmeteks 50 eelmise sajandi silmapaistvat sportlast ja sporditegelast ning see on iga-aastaselt täienemas 2-4 Eesti spordiloo suurkujuga, kelle karjääri lõpust on möödunud vähemalt 5 aastat.

Kaks ülejäänud sportlast tehakse teatavaks 2026. aasta jooksul. 

Heino Enden Autor/allikas: Gunnar Vaidla/Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

16:21

Heino Enden pärjati kodupubliku ees Eesti Spordi Kuulsuste Halli autahvliga

10:14

Taas Läti alistanud Poola jõudis järgmisesse ringi, Soome samuti edasi

09:07

Knicks lõpetas Spursi 11-mängulise võiduseeria

01.03

Eesti korvpallikoondis pidi tunnistama Rootsi paremust Uuendatud

01.03

Veesaar kerkis Virginia Techi vastu üleplatsimeheks, Adlerilt vägev esitus

28.02

Viga saanud Tassi asemel kaasati korvpallikoondisse Vene

28.02

Iisraeli korvpall pandi pausile, leegionärid viiakse riigist välja

28.02

Läti ja Leedu korvpallikoondis said valusad kaotused

28.02

Thunder murdis tuliseks kiskunud mängus Nuggetsi lisaajal

27.02

Jalga väänanud Tass: loodetavasti ei lähe viimase kahe kuu töö kaduma

27.02

Drell: saime uimasena oma sahmakad ära, aga meid on raske peatada

27.02

Kolmanda veerandaja mõõna seljatanud Eesti alistas MM-valiksarjas Rootsi

27.02

Charlotte'i snaiper tegi ajalugu, Phoenix alistas Lakersi lõpusekunditel

27.02

Hermet: oleme trikoloori eest väljas, anname endast kõik

26.02

Valencia häbistas Baskoniat ja tõusis Euroliigas teiseks

videod

sport.err.ee uudised

17:39

Kiskonen pälvis Fuji kriteeriumi finaalis kuuenda koha

17:07

Eesti juuniorid ja noored said MM-i segateates 12. koha

16:21

Heino Enden pärjati kodupubliku ees Eesti Spordi Kuulsuste Halli autahvliga

15:50

Jaapanlanna püüab Tallinnas rekordilist MM-kulda

15:33

Nisu jäi GP Pedalia kriteeriumil napilt pjedestaalikohata

15:18

Herta Rajas jõudis juunioride MM-il sprindis finaali Uuendatud

15:00

Eesti neidude U-19 koondis jätkab EM-valikturniiri täiseduga

14:27

Bucsa teenis karjääri esimese WTA turniirivõidu

13:55

Yakovlev andis väravasöödu, aga Panioniose unistus kõrgliigast sai hoobi

13:24

Janika Lõiv sai Hispaanias hooaja avavõistlusel kolmanda koha

12:25

Jaama ja Paalberg alustasid suusaorienteerumise MM-i 29. kohaga

11:47

Osad Miss Valentine'il osalenud võimlejad ei saa alanud sõja tõttu koju

11:21

Noor Eesti tennisist jõudis Stockholmis U-14 turniiril veerandfinaali

10:44

Eestlased kogusid virtuaalselt sisesõudmise MM-ilt 16 medalit

10:14

Taas Läti alistanud Poola jõudis järgmisesse ringi, Soome samuti edasi

loetumad

01.03

Eesti korvpallikoondis pidi tunnistama Rootsi paremust Uuendatud

01.03

Medvedev sai Dubais ilma finaalita karikat tõsta

01.03

Kläbo võiduseeria jätkus ka Faluni MK-etapil, eestlased viiendas kümnes

27.02

Mölder: ukrainlannad tulevad siia 30 tundi bussiga, hoian neile pöialt

01.03

Veesaar kerkis Virginia Techi vastu üleplatsimeheks, Adlerilt vägev esitus

01.03

Galerii | Eesti hokinaiskond jätkas kodusel MM-turniiril võidukalt Uuendatud

15:18

Herta Rajas jõudis juunioride MM-il sprindis finaali Uuendatud

01.03

Weng võidutses rootslaste koduõuel

01.03

Verlin läbis tõkkesprindi taas kaheksast sekundist kiiremini Uuendatud

28.02

VIDEO | Karalis kerkis teivashüppe kõigi aegade edetabelis teiseks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo