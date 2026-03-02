Heino Enden pärjati kodupubliku ees Eesti Spordi Kuulsuste Halli autahvliga

Autahvli üleandmine toimus Eesti ja Rootsi vahelise maailmameistrivõistluste valikmängul kodupubliku ees.

"On au tervitada Heino Endenit Eesti Spordi Kuulsuste Hallis, kus nii väikesed kui suured saavad nüüd lähemalt tutvuda saavutustega, millega maailmameister on end Eesti korvpallilukku talletanud," sõnas spordimuuseumi juhatuse liige Siim Randoja. Ta lisas, et just eilne sündmus suure spordirahva ees on hea näide, kuidas tänada meie Eesti spordisangareid ning pakkuda inspiratsiooni uuele põlvkonnale, kes tribüünidel Eestile kaasa käivad elamas.

Enden on üks Eesti korvpalli eredamaid tähti, nii Euroopa (1985) kui ka maailmameister (1982) ning kolme olümpiakoondise kandidaat. Klubitasandil võitis andekas mängumees kaks NSV Liidu meistritiitlit (1984, 1988) ning murdis kahel korral FIBA Saporta karikasarja poolfinaali (1986, 1987). Tipptasemel mängis Enden kümme hooaega, jäädes korvpalli juurde – erinevates rollides – ka pärast mängijakarjääri lõppu.

Iga Eesti Spordi Kuulsuste Halli liige, sealhulgas Enden, saab oma isikliku väljapaneku Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi püsinäitusel. See austusavaldus sisaldab seinasuurusel ekraanil projitseeritavat videolugu, autahvlit ja elulugu arvutikonsoolil. Lisaks Endenile valiti sel aastal halli spordimõjutajate kategoorias Erik Lillo.

Eesti Spordi Kuulsuste Hall, mis paikneb Tartus asuvas spordimuuseumis, austab ja tõstab esile Eesti spordi läbi aegade mõjukamaid sportlaseid ja taustajõude. 2020. aastal valis komisjon kuulsuste halli avaliikmeteks 50 eelmise sajandi silmapaistvat sportlast ja sporditegelast ning see on iga-aastaselt täienemas 2-4 Eesti spordiloo suurkujuga, kelle karjääri lõpust on möödunud vähemalt 5 aastat.

Kaks ülejäänud sportlast tehakse teatavaks 2026. aasta jooksul.