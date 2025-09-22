Ousmane Dembele valiti hooaja parimaks jalgpalluriks

Dembele mängis eelmisel hooajal PSG eest 53 kohtumises ning aitas klubil lüüa 49 väravat (35 väravat, 14 väravasöötu), kui Pariisi klubi võidutses Meistrite liigas, koduses kõrgliigas, karikasarjas, UEFA superkarikas ja Prantsusmaa superkarikas. PSG jõudis ka klubide MM-il finaali, aga seal võitu vormistada ei suudetud.

Hääletusel sai teise koha parima noormängija tiitli võitnud 18-aastane Lamine Yamal, kolmandaks jäi Portugali ja Pariisi Saint-Germaini mängumees Vitinha.

Kolmandat aastat järjest valiti aasta parimaks naismängijaks Hispaania täht Aitana Bonmati. Vaid kaks mängijat olid võitnud Ballon d'Ori kolmel järjestikusel aastal, Lionel Messi ja Michel Platini. Hääletusel mahtusid esikolmikusse kaks Londoni Arsenali mängijat, hispaanlanna Mariona Caldentey ja inglanna Alessia Russo.

Parimateks klubideks valiti Pariisi Saint-Germaini meeskond ning Londoni Arsenali naiskond. Mõlemad võitsid möödunud hooajal Meistrite liiga, PSG sai hakkama haruldase nelikvõiduga, kui teenis lisaks võidu koduses kõrgliigas, karikasarjas ja superkarikas.

Johan Cruyffi nimelise parima treeneri auhinna pälvisid PSG juhendaja Luis Enrique ning Inglismaa naiskonna Euroopa meistriks juhendanud Sarina Wiegman.

Hooaja parimad väravakütid olid Lissaboni Sportingu mängumees Viktor Gyökeres ja Barcelona naiskonna staar Ewa Pajor. Parimateks väravavahtideks valiti PSG-ga Meistrite liiga võitnud Gianluigi Donnarumma ja Chelsea naiskonna puurilukk Hannah Hampton. Mõlemad noormängijale määratud Kopa trofeed läksid Barcelonasse: meeste seas teenis võidu Lamine Yamal, naiste seas Vicky Lopez.