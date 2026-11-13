Eesti saavutas UEFA ausa mängu pingereas kõrgeid kohti

Euroopa jalgpalli katusorganisatsioon UEFA avaldas 2025/26 hooaja ausa mängu pingerea lõppjärjestuse. Eesti on pealtvaatajate käitumise arvestuses Euroopa teine ning üldarvestuses samuti kõrgel 13. kohal.

Ausa mängu pingeridu koostades arvestas UEFA kõiki oma egiidi all toimunud klubi- ja koondisemänge vahemikus 1. juuli 2025 kuni 30. juuni 2026. Hinne kujunes UEFA delegaadi ja mängu kohtuniku koostöös ning selle käigus võeti arvesse viit kriteeriumit: kollased ja punased kaardid, vastastest lugupidamine, kohtunikebrigaadist lugupidamine, võistkondade esindajate käitumine ning pealtvaatajate käitumine.

Igas kategoorias anti hindeid kümnepallisüsteemis. Kokkuvõttev tulemus saadi kõigi mängude hinnete summa jagamisel mängude arvuga.

Eesti klubid ja koondised pidasid hindamisele kuulunud hooajal 66 mängu, milles teeniti pealtvaatajate käitumise arvestuses keskmiselt 8,923 punkti ning Euroopas teine koht. Parema tulemuse tegi vaid Wales, kelle saagiks jäi 51 mängu keskmise tulemusena 9,125 punkti. Eesti lähimateks jälitajateks olid Moldova (8,888), Island (8,826), Iirimaa (8,755) ja Fääri saared (8,727). Meie lähinaabritest asetus Soome kaheksandale kohale ning Läti ja Leedu jäid jagama kümnendat kohta.

Kõigi kriteeriumide üleses arvestuses saavutas Eesti 13. koha, tulemus 8,215 punkti. Kõrgeima koha teenis Island (8,533), esikolmikusse küündisid ka Norra (8,47) ja Taani (8,458). Eesti lähinaabriest sai Soome 4., Läti 22. ja Leedu 27. koha.