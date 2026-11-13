X!

Eesti saavutas UEFA ausa mängu pingereas kõrgeid kohti

Jalgpall
Eesti jalgpallikoondise toetajad.
Eesti jalgpallikoondise toetajad. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpall

Euroopa jalgpalli katusorganisatsioon UEFA avaldas 2025/26 hooaja ausa mängu pingerea lõppjärjestuse. Eesti on pealtvaatajate käitumise arvestuses Euroopa teine ning üldarvestuses samuti kõrgel 13. kohal.

Ausa mängu pingeridu koostades arvestas UEFA kõiki oma egiidi all toimunud klubi- ja koondisemänge vahemikus 1. juuli 2025 kuni 30. juuni 2026. Hinne kujunes UEFA delegaadi ja mängu kohtuniku koostöös ning selle käigus võeti arvesse viit kriteeriumit: kollased ja punased kaardid, vastastest lugupidamine, kohtunikebrigaadist lugupidamine, võistkondade esindajate käitumine ning pealtvaatajate käitumine.

Igas kategoorias anti hindeid kümnepallisüsteemis. Kokkuvõttev tulemus saadi kõigi mängude hinnete summa jagamisel mängude arvuga.

Eesti klubid ja koondised pidasid hindamisele kuulunud hooajal 66 mängu, milles teeniti pealtvaatajate käitumise arvestuses keskmiselt 8,923 punkti ning Euroopas teine koht. Parema tulemuse tegi vaid Wales, kelle saagiks jäi 51 mängu keskmise tulemusena 9,125 punkti. Eesti lähimateks jälitajateks olid Moldova (8,888), Island (8,826), Iirimaa (8,755) ja Fääri saared (8,727). Meie lähinaabritest asetus Soome kaheksandale kohale ning Läti ja Leedu jäid jagama kümnendat kohta.

Kõigi kriteeriumide üleses arvestuses saavutas Eesti 13. koha, tulemus 8,215 punkti. Kõrgeima koha teenis Island (8,533), esikolmikusse küündisid ka Norra (8,47) ja Taani (8,458). Eesti lähinaabriest sai Soome 4., Läti 22. ja Leedu 27. koha.

Toimetaja: Anders Nõmm

premium liiga

jalgpalliuudised

22:32

VAATA OTSE | Paskotši viis avapoolaja lõpus Eesti juhtima Uuendatud

20:56

Eesti saavutas UEFA ausa mängu pingereas kõrgeid kohti

20:30

46-aastane Ronaldinho tuleb Itaalia kolmandas liigas väljakule

17:51

Naiste saalijalgpallikoondis koguneb esimeseks treeninglaagriks

16:12

Schwarzi väravad kordasid Eesti rekordit, U-19 koondis sai ajaloo suurima võidu

15:18

Pochettino lahkub USA koondise eesotsast ja asub Unitedi peatreeneriks

11:55

Kalju ründaja sekkus kolmandat koondisemängu järjest vahetusest

08:14

Zelinski ja Tabasalu koostöö sai läbi

12.11

Itaalia sai jagu Prantsusmaast, Kane tähistas erilist õhtut väravaga

12.11

Käit enne kohtumist Luksemburgiga: tahame oma mänguplaani peale suruda

sport.err.ee uudised

22:32

VAATA OTSE | Paskotši viis avapoolaja lõpus Eesti juhtima Uuendatud

22:26

Kaljuvere võitis Tartus mäekõrguse eduga

21:57

ETV spordisaade, 13. november

21:29

Keila KK sai Lätis hea võidu ja tõusis Bigbank/Kaleviga ühele pulgale

20:56

Eesti saavutas UEFA ausa mängu pingereas kõrgeid kohti

20:30

46-aastane Ronaldinho tuleb Itaalia kolmandas liigas väljakule

19:33

Seitsmevõistluse EM-hõbe sai kaheaastase võistluskeelu

19:17

Kuldkepp tuli harrastajate cyclo-crossis neljandat korda Euroopa meistriks

18:48

Järgmisel aastal toimub maanteerattasõidu EM Taanis

18:17

Kaks Eesti paari võitlevad koha eest kurlingu segapaaride MM-il

17:51

Naiste saalijalgpallikoondis koguneb esimeseks treeninglaagriks

17:25

Boldy kübaratrikk aitas Wildi järjekordse võiduni

17:13

Oliver Kullamäe koduülikool sai napi kaotuse

17:10

Neli Eesti suusatajat jõudis Olosel sprindis veerandfinaali Uuendatud

16:41

Purjelaudur Henri Kiiver sai noorte olümpiamängudel kaheksanda koha

16:12

Schwarzi väravad kordasid Eesti rekordit, U-19 koondis sai ajaloo suurima võidu

15:18

Pochettino lahkub USA koondise eesotsast ja asub Unitedi peatreeneriks

14:50

Rannavõrkpallurid Hollas ja Remmelg tõmbasid karjäärile joone alla

14:24

Marten Liiv alustas MK-sarja kümnenda kohaga

13:29

Bigbank/Kalev tõi Hugo Toomi asemele tuttava ameeriklase

loetumad

09:54

Kultuuriministeerium FIS-ile: Venemaa sportlased ei saa Eestis võistelda

12.11

Norra järgis Kanada ja Soome eeskuju: Venemaa sportlasi võistlema ei lubata

22:32

VAATA OTSE | Paskotši viis avapoolaja lõpus Eesti juhtima Uuendatud

12.11

Itaalia sai jagu Prantsusmaast, Kane tähistas erilist õhtut väravaga

12.11

Soome karmistas Venemaa sportlaste viisatingimusi, iluuisu MM-i kohale kerkis küsimärk

09:20

Pistonsi täht pakkus kahe lisaajaga põnevusmängus ajaloolise esituse

17:10

Neli Eesti suusatajat jõudis Olosel sprindis veerandfinaali Uuendatud

14:50

Rannavõrkpallurid Hollas ja Remmelg tõmbasid karjäärile joone alla

08:38

Matšpalli tõrjunud Pegula pääses aastalõputurniiril poolfinaali

13:29

Bigbank/Kalev tõi Hugo Toomi asemele tuttava ameeriklase

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo