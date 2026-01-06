Vlasi Sinjavski vahetas Tšehhis klubi

Eelnevalt veel ühes Tšehhi klubis Slovackos mänginud Sinjavski teenis sügisel pealinnaklubi särgis palju kiidusõnu ja tekitas huvi mitmes teises Tšehhi klubis. Lõpuks langes valik Ostravale.

"Ma olen õnnelik, et mängisin Bohemiansis. See jääb kindlasti mu südamesse, kuigi oli lühike aeg. Iga kord, kui läksin mängima, tundsin fännide toetust. Suur aitäh teile," sõnas Sinjavski senise klubi kodulehekülje vahendusel.

Baniki spordidirektor Ludek Mikloško sõnul tegid nad selle lükke, kuna vajasid oma vasaku ääre tugevdamist ja Sinjavski kasuks rääkis ka mitmekülgsus. "Usume, et ta lisab meeskonda nii kvaliteeti kui ka kogemust," sõnas ta Baniku teate vahendusel.

"See on minu jaoks karjääris järjekordne samm edasi, kuigi Banik on hetkel tabeli lõpus," ütles Sinjavski. "Aga pärast Tšehhi tulekut näen seda suure ja tugeva klubina, kes on mänginud kaks aastat eurosarjades."

"Usun, et kevadel tõuseme taas ülespoole. Fännid on erilised, olen alati nautinud seda atmosfääri isegi vastasena," jätkas Eesti koondislane, kes sõlmis klubiga kolme aasta pikkuse lepingu koos võimalusega seda veel pikendada.

Tšehhi liiga on hetkel väiksel talvepausil ja Banikil on 19 mänguga kirjas 14 punkti, mis annab tabelis 15. ehk eelviimase positisooni. Bohemians on 19 punktiga 12. Tšehhi liigat juhib 45 punktiga seni kaotuseta jätkav Praha Slavia.