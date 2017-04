Eesti uisutamise 100. aastapäeva galal tuleb jääle ka Elena Glebova

"Lugu, mis räägime, on sellest, kuidas on iluuisutamine sündinud," sõnas Tondiraba jäähalli juhataja Elena Glebova ERR-ile. "Esinevad meie veteranid, kes näitavad, kuidas see käis 100 aastat tagasi. Esinevad kõik Eesti suurimad uisukoolid, meie parimad iluuisutajad nagu mina, Viktor Romanenko, Irina Štork - Taavi Rand ja ka meie noored."

Kui palju ise oled viimasel ajal trenni teinud? "Aastal 2014 lõpetasin karjääri ja kaks aastat ei teinud üldse trenni. Eelmisel kevadel panin uisud jalga, proovisin kolmest ja kohe tuli välja. Aasta aega ei teinud uuesti trenni, paar päeva käisin nüüd jõusaalis, panin uisud jalga ja kolmene tulup tuli jälle välja," rääkis Glebova. "Proovin galal kihvte elemente näidata."

Sul on ka päris palju õpilasi, keda õpetad? "Mul on kolm rühma, mõned on ka siin (Helsingis - toim.) olnud ja mul on üks poiss, kes on Yuzuru Hanyu suur fänn. Ta sai tema autogrammi ja usun, et ta sai sellest veelgi rohkem jõudu. Ma arvan, et kõik, kes siin on käinud, said väga palju motivatsiooni edasi treenimiseks."