Janika Mölder teenetemärgist: see saab minu riiulis olema väga nähtaval kohal

President Kersti Kaljulaid andis täna välja oma esimesed teenetemärgid Eestile osutatud teenete eest. Sellel aastal saab riikliku autasu 113 inimest, kellest üks on ka võimlemistreener Janika Mölder.

„Ma sain seda teada loomulikult kurikuulsast Facebookist,“ tõdes Mölder ETV saatele „Ringvaade“. „Ma ei saanud alguses aru, aga kui mulle kohale jõudis, oli mul väga hea meel ja olin positiivselt üllatunud.“

„See info hakkas väga kiiresti levima ja meil on Tartus just võistlused käimas. Eesti võimlemisliidu peasekretär istus minu kõrval ja ütles: „oo, vaata!“ see oli väga meeldiv üllatus.“

Kas see tähendab ka seda, et teie võimlemisklubi „Janika“ saab veelgi populaarsemaks ja naljalt teie gruppi enam võimlema ennast sokutada ei saagi? „Ikkagi saab võimlema sokutada ja mul on hea meel,“ sõnas Mölder. "Mida rohkem lapsi, seda rohkem tuleb ka talente. Võimlemine on väga raske spordiala ja see võtab väga kaua aega. Paljud lapsed tahavad varakult loobuda, nad ei taha täiskasvanuteni välja jõuda. Visatakse kurikad nurka ja öeldakse, et „see on liiga raske, ma ei käi enam.““

Mis te ise arvate, mille eest president konkreetselt teile selle aumärgi andis? „See on hea küsimus. Ma ei oska öelda – ma olen terve elu oma asja, võimlemise asja ajanud ja ma kavatsen seda ka edasi teha. Ma usun, et see saab minu riiulis olema väga nähtaval kohal, minule endale tähendab see väga palju ja ma usun, et ka alale tähendab see palju. Võimlemiskogukond on Eestis väga suur ja see tähendab seda, et meid on märgatud.“

„See nädal on Tartu linn võimlejaid paksult täis, sest siin toimuvad 23. Miss Valentine'i võistlused, kus osaleb 37 riiki üle 1200 võimlejaga.“