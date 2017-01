Kultuurkapitali spordivaldkonna peapreemia teenis doktor Muza Lepik

Kohtla-Järvel anti kätte Eesti Kultuurkapitali aastapreemiad. Spordivaldkonnas pälvisid tunnustuse kümme inimest: peapreemia sai Muza Lepik, elutööpreemia Iivo Nei.

Kehakultuuri ja spordivaldkonna peapreemia laureaat on tänavu doktor Muza Lepik, kes on töötanud spordimeditsiini valdkonnas juba rohkem kui nelikümmend aastat. Omal ajal kõrgushüppes Eesti meistriks tulnud Lepiku pärusmaa on olnud spordiarstina tipp-, noor- ja harrastussportlaste terviseuuringud ja koormustestide läbiviimine. Ja töö jätkub.

"Tippsport on küpse ea inimeste sport, mõtleva inimese sport, kui tervis on antud. Siin me nii palju kui võimalik, aitame kaasa," sõnas Lepik ETV-le. "Tippsportlane naljalt ei loobu. Ilmselt meie ka samamoodi ei taha nii varakult loobuda."

Eesti Kultuurkapitali elutööpreemia sai hiljuti 85. sünnipäeva tähistanud ja enam kui 60 aastat aktiivselt maleelus osalenud Iivo Nei, kes jõudis ise maletajana rahvusvahelise meistri nimetuseni. Nei roll on olnud suur just male propageerijana: Kerese pärandi edasikandjana ja noorte juhendajana. Eesti Televisioonis vedas Nei mälestusväärset saadet "Malekool".

Aastapreemiaid anti välja kokku kaheksa ja teiste hulgas pälvis tunnustuse meie kolleeg Anu Säärits, kes on hoidnud elus maailmaski unikaalse noorte kergejõustikusarja "TV10 olümpiastarti" traditsiooni. Sama võistlussarja pikaaegse korraldajana sai aastapreemia Silvi Kask.