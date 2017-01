Muza Lepik: spordiarsti ülesanne on sportlase tervise säilitamine

Kultuurkapitali spordivaldkonna peapreemia sai spordimeditsiinis enam kui nelikümmend aastat töötanud doktor Muza Lepik, kes tippude kõrval tunneb heameelt ka noorte ja harrastajate abistamisest.

"Rõõmu on igapäevasest tööst ja mitte ainult tippsportlastega, vaid ka nende väikeste hakatistega, kes alustavad oma sportlase teekonda ning nende tublide harrastajatega, keda rohkem ja rohkem tuleb meie spordimeditsiini keskusesse," lausus Lepik ETV-le.

Teenekas spordiarst ei ütleks, et praegu oleksid sportlased viletsamad või haigemad kui vanasti. "Meditsiin on ka muidugi arenenud ja võimalus aidata füüsiliselt aktiivset isikut on ka suuremad. Rõõmuga hoiame alati pöialt absoluutselt kõikidele spordialadele - neil, kes on meie juures käinud ja neile, kes ei ole ja kes tulevad - kõigile hoiame pöialt ja hingame nende ühes taktis."

Seniseid koostöid meenutades tõi ta välja kahekordse olümpiahõbeda Jüri Jaansoni nime. "Pikalt olen olnud Jüri Jaansoni kõrval. Temaga koos töötamine pakkus mulle erakordset pinget, aga väga suuri eneseteostuse võimalusi," naeris Lepik. "Teised poisid, kas sõudjad, jalgratturid või vehklejad - samamoodi mõtled, kuidas saaks neid paremini aidata."

"Aga kõige tähtsam - kuidas nad oma tervise säilitavad? Üks asi on aidata, aga spordiarsti ülesanne on nende tervise säilitamine. Et nad läbiksid seda vaevarikast etappi väikeste tervisekaotustega."