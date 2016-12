Esmakordselt aasta treeneriks nimetatud Killing: EM-il oli ka vanajumal meie poolt

Teisipäeval jagati Nordea kontserdimajas toimunud pidulikul galaõhtul kätte aasta parimate sportlaste auhinnad ehk kuldsed Kristjanid.

Kõige üksmeelsemalt hääletasid spordialaliidud, ajakirjanikud ja rahvas aasta parima võistkonna ehk Rio olümpialt pronksiga naasnud neljapaadi poolt.

„Täna oli laval tõesti erakordne seista. Olümpia-aasta on selja taga ning kõik võistkonnaalad tõid väga kõrgeid tulemusi, ka väljaspool olümpiaalasid,“ sõnas Allar Raja ERR-ile. „See on suur tunnustus ning siiras heameel kasvab iga aastaga, kui saab midagi väärtuslikku endale CV-sse kirjutada.“

„Eesti Olümpiakomitee aastalõpu spordigala on kõik need aastad olnud väga suur sündmus,“ ütles Kaspar Taimsoo. „Hääletus võib samamoodi pakkuda üllatusi ning oleme seda isegi näinud. Alati on väike ootusärevus õhus ja see on väga hea punkt aastale.“

Sõudemeeskonna kõrval sai esimest korda aasta treeneri kuldse kuju pihku nende treener Matti Killing. „Kindlasti oli ta väga õnnestunud aasta ja kui Euroopa meistrivõistlusi arvestada, siis oli ka vanajumal meie poolt,“ muheles Killing. „Kõik see, milleks me veel võib-olla poleks valmis olnud, töötas tänu ilmale meie kasuks. Ma arvan, et võin koos meestega väga õnnelik olla.“

Ksenija Balta ootas oma teist parima naissportlase Kristjanit seitse aastat, kuid see oli tema sõnul ootamist väärt. „Ma ei näe mingil määral saavutustel enam piire, ma tahan lihtsalt nii palju,“ naeris EM-il neljanda ning OM-il kuuenda koha saanud kaugushüppaja. „Kui ma saan seda ühe korra, tahan veel teist ja kolmandat. Ma arvan seda, et nii palju, kui mul emotsioone, motivatsiooni ja jõudu on, nii kaua ma olen spordis ja üritan pakkuda häid emotsioone.“

Samuti teist korda oma karjääri jooksul käis laval parima meessportlase kuju järel Rasmus Mägi. „Selles mõttes on see Kristjan kindlasti eriline, sest tegemist oli olümpiaaastaga ja see oli võib-olla minu senise karjääri üks suuremaid õnnestumisi,“ tõdes Mägi. "Selle Kristjani teeb kindlasti eriliseks tugev konkurents.“

Aasta noorsportlaseks nimetati Kelly Sildaru, parimate parasportlaste tiitli teenisid Kardo Ploomipuu ja Elisabeth Egel.