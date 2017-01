Pärnumaa spordijuht: kivisse oleme raha pannud, aga nüüd peaks panustama inimestesse

Reedel teenis kehakultuuri ja spordi sihtkapitali aastapreemia pikaajaline Eestimaa Spordiliit "Jõud" asepresident, veerand sajandit Pärnu spordiliitu juhtinud Kaiu Kustasson, kes korraldanud üritusi igale spordisõbrale ja nakatanud spordikirega paljusid pärnumaalasi.

"On ju lapsest peale saadud seda sporti tehtud," sõnas Kustasson intervjuus ETV-le. "Meil on juba algkoolis tore kehalise kasvatuse õpetaja. Läksime põhikooli ja keskkooli ning sealt tulid kogu aeg tulemused, sai võistlustel käidud ja oma kooli esindatud."

"Kui keskkool läbi, siis kahjuks ei saanud ma kõrgkooli sisse, vaid asusin kohe sporditööle. Järgmine aasta täitub 50 aastat sporditööd tehes ja Pärnumaa spordi juhtimist sai 2016. aastal 25 täis."

Kustassoni sõnul Pärnumaal palju häid spordibaase, nüüd tuleks tähelepanu pöörata inimestele. "Meil on staadionid, iga kooli juures väga korrektne ja korralik spordihoone. Vot sinna spordihoonesse tahaks saada niisuguseid inimesi, kes treeniksid nende lastega kas treeninggrupis või peale koolitööd," tähtsustas Kustasson.

"Et need inimesed oleks ja et need inimesed oleks ka vääriliselt tasustatud. See on üks niisugune mure. Kivisse oleme raha pannud, aga nüüd peaks panustama inimestesse."