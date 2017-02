Rio olümpial medalile sõudnud neljapaadi liikmed saavad presidendilt teenetemärgi

Täna Pärnu sõudjate treeningtingimustega tutvunud Eesti olümpiakomitee ja kultuuriministeeriumi ametnikud tõdesid, et olud on viletsad ja uus sõudebaas tuleb kahtlemata ehitada. Aga tunnistati sedagi, et häid sportlasi olud ei sega. Ehitad kullast sõudebaasi, aga ega seepärast kohe kuldmedalid tulema hakka.