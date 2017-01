Sõudeneliku liikmed on hooaja algusega rahule jäänud

24. korda toimunud Alfa sisesõudevõistlusel võttis meeste võistlusklassis võidu valgevenelane Pavel Šurmei, kes edestas 1000 meetri distantsil soomlast Joel Naukkarineni 0,1 sekundiga. Parima eestlasena oli Tõnu Endrekson kolmas.

Eestile Riost olümpiapronksi toonud kvartetist jäi Tallinna võistlusest eemale hetkel Sevillas harjutav Andrei Jämsä. Kohalolnud kolmikust saavutas oma kuuenda Tallinna võidu teeninud valgevenelase Pavel Šurmei ja soomlase Joel Naukkarineni järel kolmanda koha üheksakordne varasem võitja Tõnu Endrekson, kes tuhande meetri distantsil kaotas Šurmeile täpselt sekundiga. Allar Raja oli neljas, hooaja algusega on mõlemad seni rahule jäänud.

„Allariga arutasime, et vanaks hakkame jääma,“ naeris Endrekson intervjuus ETV spordiuudistele. „Tegelikult läks päris hästi. Suusavorm on päris hea, on pikki aeroobseid trenne tehtud, jõulist tõmmet ei ole praegu. Aga sellegipoolest, 2.44 on väga hea aeg.“

„Isiklikult on tore tõdeda, et täpselt võrdne vorm eelmise aastaga,“ sõnas Raja. „Kui eelmine aasta pidi olema eluvorm olümpiale mineku aastal, siis nüüd on olümpiajärgne aasta, kus alustasime hiljem ja samas olen sellise võimsuse, nagu eelmisel aastal, tagasi saanud.“

Kolmas pronksimees Kaspar Taimsoo sai 16 võistleja finaalis 11. koha, aga temagi on asjade senise kulgemisega rahul.

„Tervis on olnud enam-vähem, väikeste tagasilöökidega, aga üldiselt ikkagi väga hea. Eks ta on natuke aeglane olnud jah, ei ole veel hästi käima saanud. Ma juba nii vana mees, et peangi veidi rahulikumalt võtma ja tasakaalu hoidma,“ muheles 29-aastane Taimsoo.