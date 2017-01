Kaspar Taimsoo: mul on olnud au olla neis sõitudes, mida Lembitu Kuuse kommenteeris

Rio de Janeiro olümpiamängudel sõudmise paarisaerulise neljapaadi koosseisus pronksmedali võitnud Kaspar Taimsoo sõnas, et on laupäeval lahkunud ERR-i spordiajakirjaniku Lembitu Kuusega karjääri jooksul päris palju kohtunud.

"Minu meelest oli alati väga huvitav kuulata, kuidas tema näeb sporti kõrvalt. Ta ka ju ise kunagi vana spordipoiss olnud," meenutas Taimsoo pühapäevases Vikerraadio saates "Spordipühapäev".

"Oskas väga maalähedaselt ja spordimehelikult asjasse sisse vaadata. Nägi mitte lihtsalt lõpp-protokolli tulemust, vaid kõigis tema küsimustes ja muudes jutuajamistes oli näha sportlikku teavet, kuidas sportlasele läheneda ja kuidas temaga hästi suhelda."

Taimsoo meenutas ka, kuidas Kuusega oli ka töövälistel hetkedel. "Läks mõnusaks jutuajamiseks ja spordiaruteluks. Väga selline oma inimene ja mõistis väga hästi Eesti sporti ja meie sportlasi. Igatahes suur kuju."

Kuuse viimaseks olümpiamedali-kommentaariks jäigi sõudjate pronks Riost. "Olen ise ka seda sõitu nüüdseks paar korda ja näinud ja kuulanud. Pole midagi öelda, mees teab mis teeb ja absoluutselt on mul on olnud au olla nendes sõitudes, mida ta on kommenteerinud," ütles Taimsoo.