Naiste saalihokikoondise peatreener: meile on jõukohane jõuda maailmas kümne hulka

Amatöörmängijatest koosneva koondise jaoks otsustav turniir toimub Itaalias. Alagrupis, kuhu kuuluvad veel Šveits, Saksamaa, Holland ja Austria. on Eesti eesmärgiks teine koht. Selline tulemus viiks maailmameistrivõistluste finaalturniirile, mis peetakse alanud aasta sügisel Slovakkias.

MM-finaalturniiril osaleb sel aastal rekordiliselt palju naiskondi – kokku 32. Tegelikult jõuab Eesti ihaldatud eesmärgini ka siis, kui tuleb kvalifikatsioonigrupis kolmandaks ning edestab omavahelises võrdluses vähemalt kahte teistes alagruppides kolmandana lõpetanud naiskonda.

Käesolevas valiktsüklis täidab Eesti naiskonna peatreeneri ametit Pavel Semenov. Igapäevast treeneritööd teeb ta Tartus, kus juhendab Eesti Maaülikooli naiskonda. Mängijana Venemaa saalihokikoondisse kuulunud Semenov on Jõgeva Tähe ridades tulnud kolmel korral ka Eesti meistriks.

„Eesti Saalihoki Liit tegi mulle ettepaneku naiskonda juhtida. Ma töötasin mõned aastad abitreenerina Eesti kuni 19-aastaste koondise juures. Mulle anti selline võimalus ja ennast peatreeneri rollis proovile panna on huvitav.”

Et tagada parem ettevalmistus, osales Eesti naiskond Läti meistrivõistlustel. Viimane kohtumine leiab selles sarjas aset pühapäeval, kui Tartus mängitakse Rigas Lauvasega.

„Meie jaoks on see üheks ettevalmistusetapiks enne MM-kvalifikatsiooniturniiri. Pidasime Läti Saalihokiliiduga läbirääkimisi, osalemaks Läti meistrivõistlustel Eesti koondise kandidaatide võistkonnaga. Meie jaoks on see võimalus väga hea. Saime mängida igal nädalavahetusel. Kandidaadid said ennast parimas vormis tõestada. Eesti meistrivõistlustel meil nii palju mänge pole. Alustasime ettevalmistuse ja mängijate ülevaatusega juba 2016. aasta mais. Treeningkogunemisi viisime läbi igakuiselt ja mängisime Läti meistrivõistlustel.”

Kaitsemängija Meelike Terasmaa on üks koondise kogenumaid. Eesti naiskonna eest mängis ta juba 2009. aasta MM-finaalturniiril, kus koondis teenis 15. koha. Praegust koondise arengut iseloomustades on Terasmaa lootusrikas.

Ülesanne, mille naiskond on endale kvalifikatsioonimängudeks võtnud, pole kerge. Eesti kohtub turniiril lisaks ülitugevale Šveitsi naiskonnale veel Saksamaa, Hollandi ja Austriaga. Peatreener Semenov usub siiski, et kui Šveits välja jätta, võib võrdset heitlust pakkuda kõigile vastastele. Ehk siis, lõpetamine kahe parema hulgas on võimalik.

„Meile on jõukohane pääseda 10 parema naiskonna hulka maailmas,” ütleb peatreener Semenov. „On teatud probleeme. Eesti on väike riik ja pealegi pole saalihoki professionaalne spordiala. Aga me oleme suutelised jõudma 10 parema riigi hulka.