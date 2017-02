Puusta: pean väikesed vead kõrvaldama

Ingrid Puusta ja Karl-Martin Rammo teevad tööd selle nimel, et võita lähiaastatel karjääri esimene tiitlivõistluste medal. Mõlemad kuuluvad juba purjetamise maailma paremikku, aga väike samm on vaja edasi astuda.

Rio suveolümpiamängud näitasid, et nii purjelaual võistlev Ingrid Puusta kui ka Laser-klassis seilav Karl-Martin Rammo mahuvad maailma paremikku, aga pisut kõrgemale kohtade valguses ihkavad mõlemad. Rios esimesena medalisõidust ehk kümne hulgast väljajäänud Puusta paneb varasemast enam rõhku üldfüüsilisele ettevalmistusele ja loodab võistlustel vältida taktikalisi vigu.

"Väiksed vead maksavad palju ja pean need kõrvaldama," ütles Puusta ETV spordisaatele. "Iga aasta on kulgenud tõusuteel ning ma loodan, et nii ka jätkub. Kui nüüd jäi natuke puudu, siis tulevikus peaksin medalisõitu pääsema."

Rammo lõpetas Rio olümpial ühe sõidu teisena, aga lõppkoht oli 21. Nagu Puusta, soovib temagi jõuda tiitlivõistlustel jälle esikümnesse ja pikemas perspektiivis medalini. Juurde on vaja stabiilsust ja vähem asju kontrollida. "Purjetamises on palju asju, mida pole võimalik kontrollida," teab Rammo. "Need asjad tuleb omaks võtta, mitte üritada nendest üle olla."