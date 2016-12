STATISTIKA | Mitmed Eesti korvpallurid on tõusnud välisklubides tegijate hulka

Siim-Sander Vene (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Eesti korvpallisõpradel on tänavusel hooajal lisaks kodusele korvpallile võimalus kaasa elada ka mitmetele välismaal mängivatele palluritele, kellest mitmedki mehed on ennast erinevates liigades ka korralikult pildile mänginud. Siinkohal teeb ERR-i spordiportaal lühikese ülevaate meie välisklubides pallivate korvpallurite statistilistest näitajatest tänavusel hooajal.

Hetkel välismaal kõige kõrgemal tasemel mängiva Eesti korvpallurina on Siim-Sander Vene Venemaa klubis Nižni Novgorod kinnitanud ennast kindlaks põhitegijaks. VTB Ühisliigas on 26-aastane eestlane üheksa mänguga kogunud keskmiselt 26,9 minutit, 14 punkti, 3,9 lauapalli ja 1,9 söötu. Eurocupi sarjas on kaheksa mänguga näitajad olnud 26,8 minutit, 10,8 silma, 5 lauapalli ja 2,1 söötu. Ühisliigas hoiab Nižni Novgorod 2 võidu ja 7 kaotusega alles 10. kohta.

Ehk isegi kõige rohkem on pildil meie kaks USA üliõpilasliigas NCAA pallivat noort pikka, 23-aastane Rauno Nurger ja värskelt 20-aastaseks saanud Maik-Kalev Kotsar. Nurger on Wichita State'i särgis 13 mänguga kogunud keskmised näitajad 15,7 minutit, 4,8 punkti ja 2,5 lauapalli. Kotsar on South Carolina meeskonnas saanud endale kandva rolli, kui 12 mänguga on kogunenud keskmiselt 23,6 minutit, 8,5 punkti, 5,3 lauapalli ja 0,8 söötu.

Itaalia kõrgliigas on 34-aastane vanameister Kristjan Kangur Varese meeskonna eest näidanud stabiilseid esitusi ning vahepeal oli mitmes mängus oma meeskonna päästjaks viimaste sekundite visetega. Meistrite liigas kogus eestlane 11 mänguga keskmiselt 23,5 minutit, 4,5 punkti, 3,5 lauapalli ja 1,1 söötu ning Itaalia liigas on tema näitajad 12 kohtumisega olnud keskmiselt 27 minutit, 5,3 punkti, 3,2 lauapalli ja 1,2 söötu. Kahjuks liigatabelis on Varese 4 võidu ja 8 kaotusega 16 tiimi hulgas alles 14. real.

Meeste seas on Itaalias mängimas veel ka alles 17-aastane Kaspar Treier, kes Itaalia tugevuselt kolmandas liigas ehk Serie B-s kuulub PMS Moncalieri/San Mauro ridadesse. Noor eestlane on väljakule pääsenud 11 liigamängus keskmiselt 10,7 minutiks ning kogunud 1,8 punkti, 1,7 lauapalli ja 0,5 söötu. Oma regioonis hoiab Moncalieri meeskond 8 võidu ja 4 kaotusega kolmandat positsiooni.

Oma esimesel välismaa aastal on kenasti pildile kerkinud 23-aastane mängujuht Rait-Riivo Laane, kes Kreeka esiliigas on Pireuse Ethnikose meeskonnas kerkinud kindlaks avaviisikumängijaks ning 11 liigamänguga seni kogunud keskmiselt 28,1 minutit, 9,4 punkti, 4,2 korvisöötu, 2,4 lauapalli ja 1,1 vaheltlõiget. Liigatabelis asub Ethnikos 7 võidu ja 4 kaotusega 16 tiimi hulgas 5. positsioonil.

Rootsi kõrgliigas mängib hetkel kaks eestlast, kui 28-aastase Tanel Kurbase koduklubi Södertälje Kings hoiab 7 võidu ja 4 kaotusega 5. kohta ja 24-aastase Jaan Puideti meeskond Jämtland on 7 võidu ja 6 kaotusega koha võrra madalamal ehk 6. real. Kurbas on kümnes liigamängus kogunud keskmiselt 27,6 mänguminutit, 10,3 punkti, 2,6 lauapalli ja 1,3 söötu. Puideti statistikasse on kümne mänguga kogunenud keskmiselt 22,2 minutit, 8,2 silma, 4,9 lauapalli ja 1,2 söötu.

Pärast Argentinast lahkumist otse Taani kõrgliigasse siirdunud 26-aastane Kristjan Kitsing on Bakken Bearsi meeskonna eest Meistrite liigas teinud kaasa kaheksa kohtumist, kus keskmisteks näitajateks kogunes 14 minutit, 6,5 punkti ja 2,3 lauapalli. Taani liigas on viie kohtumisega kogunenud keskmiselt 18,6 silma, 10 punkti, 4 lauapalli ja 1 korvisööt. Bakken hoiab liigas 9 võidu ja 1 kaotusega teist kohta.

Hispaanias oma korvpallurikarjääri edendavad 19-aastased Robert Valge ja Kregor Hermet on oma põhimeeskondade reservtiimide eest tugevuselt neljandas liigas teinud häid esitusi ning hoiavad statistikatabelis punktide arvestuses omas regioonis vastavalt esimest ja teist kohta. Valge (Baloncesto Venta De Banos) on seni keskmiselt mängida saanud 30:36 ning kogunud selle ajaga lisaks 20,6 punktile veel ka 2,7 lauapalli ja 1,7 korvisöötu. Hermeti (CB Pardinyes Lleida) keskmised näitajad keskmise mänguajaga 21:51 on olnud 16,4 silma ja 3,7 lauapalli.