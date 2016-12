Suri kahekordne Moskva olümpiavõitja ja Gebrselassie suur eeskuju

Miruts Yifter (Foto: AFP/Scanpix)

1972. aastal Müncheni olümpial võitis Yifter 10 000 meetri jooksus pronksi, aga teenis kodumaal kriitikat, et ei tulnud kuldset medalit ja Yifter pidi sõjaväelise riigivõimu ajal isegi vanglas istuma. Hiljem, 2000. aastal emigreerus endine jooksutäht Kanadasse.

Paarkümmend aastat varem, 1980. aastal Moskvas tegi ta aga kuldse duubli, võites 36-aastaselt nii 5000 kui ka 10 000 meetrit. "Miruts on mulle ja mu karjäärile kõike tähendanud," sõnas Etioopia hilisem jooksulegend Haile Gebrselassie läbi pisarate intervjuus uudisteagentuurile AP.

"Kui ma alustasin jooksmisega, siis soovisin lihtsalt olla nagu tema. Tema on see põhjus, et ma olen see, kes ma praegu olen ja mida ma olen saavutanud," jätkas Gebrselassie. "Arvestades tema saavutusi, kahtlesin, kas ta üldse on inimene. Minu jaoks on ta pärast Etioopia kõigi aegade parim sportlane pärast suurt Abebe Bikilat."

* Miruts Yifteri vanus on olnud teatav küsimärk. Rahvusvahelise kergejõustikuliidu (IAAF) andmetel sündis ta 15. mail 1944, kuid siin-seal kohtab ka teisi andmeid, sageli märgitakse tema sünniaastaks ka 1938.