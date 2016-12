Viisaprobleem lõpetas Jaapani cyclo-crossi ratturi hooaja  

Cyclo-cross (Foto: AFP/Scanpix)

Takenouchi veetis nädalavahetuse Türgis ja sai tagasi Jaapanisse lennata pühapäeva õhtul. "Yu on löödud. OK, ta tegi vea ja oleks pidanud oma viisat pikendama, kuid tegemist pole inimesega, kes taotleb varjupaika. Ta lendas Jaapanist Belgiasse, et teha teoks oma unistust saada paremaks ratturiks," lausus Takenouchi mänedžer Ranjit Laevens, vahendab Spordipartner.

Suure tõenäosusega on Takenouchi hooaeg sama hästi kui lõppenud, sest ta ei tohi Belgiasse siseneda enne 1. veebruari. "Tegemist on draamaga, sest Yul on lepingud võistluste korraldajatega, kes maksavad talle sõitmise eest. Ta soovis näidata häid tulemusi võistlustest tulvil jõuluperioodil, et äratada sponsorite huvi. Yu loodab, et UCI sekkub olukorda ja ta saab Belgiasse naasta," rääkis Laevens.

Tundub, et UCI pingutused pole vilja kandnud, sest vähemalt reedel Diegemis peetud Superprestige'i etapil Takenouchit stardis polnud. Kuigi suurem osa cyclo-crossi võistlusi toimub Belgias, saab Takenouchi osaleda näiteks järelejäänud MK-etappidel Hoogerheides ja Fiuggis.