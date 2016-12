Klavan Eesti Spordihetkest: läbirääkimiste periood oli minu jaoks kõige raskem aeg

Spordisõbrad hääletasid 2016. aasta Eesti spordihetkeks Ragnar Klavani liitumise Inglismaa jalgpalliklubi Liverpooliga.

Kokku anti 12 päeva jooksul 7270 häält (ühest arvutist sai ööpäeva jooksul anda ühe hääle), Klavan tuli esimeseks 1811 häälega. Teisele kohale hääletati Ott Tänaku draama Poola MM-rallil (1225 häält) ja kolmandaks Kelly Sildaru esikoht X-Mängudel (1075 häält).

"Tahaks tänada kõiki inimesi, kes minu poolt hääletasid ja see on kõige tähtsam minu jaoks," sõnas Klavan intervjuus ETV-le.

"Ma arvan, et see oli minu jaoks kõige raskem aeg, kui need läbirääkimised käisid. Ega need Augsburgi ja Liverpooli vahel ka kõige lihtsamad ei olnud. Kui lõpuks sai allkiri alla pandud, siis oli tõsiselt hea tunne, et unistus on täide viidud.

"Nüüd kuskil viis kuud on siin oldud ja eks ta vaikselt hakkab settima," lausus Klavan. "Hakkab kohale jõudma, mis see täpselt tähendab."

Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak peab praegu lepingu sõlmimise hetkest juba olulisemaks perioodi detsembris, kus eestlane on kerkinud Liverpooli põhimeheks.

"Võib-olla on see ka natuke seotud sellega, et süües kasvab isu. Minu jaoks oli see hetk pigem juba siis, kui ta viimasel kuul praeguseks hetkeks üsna selgelt murdis end selle klubi põhikoosseisu. See on tegelikult on ju juba veel võimsam ja vingem hetk," ütles Pohlak.