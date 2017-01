Eesti jalgpallitreener hakkab Bayerni partnerklubis tulevasi maailmameistreid otsima

Pikalt Eesti naiste jalgpallikoondise abitreeneri, noortekoondiste peatreeneri ja Eesti Jalgpalli Liidu koolitajana töötanud Katrin Kaarnal lõppes EJL-iga leping ning ta siirdub homme Ameerika Ühendriikidesse, et hakata treenima sealseid noori.

Ei juhtu just tihti, et välisklubi palkab oma ridadesse Eesti treeneri ja veelgi enam, meie naistreeneri. 36-aastane Katrin Kaarna omab kõrgeimat UEFA Pro litsentsi ja läheb nüüd oma oskusi edasi andma USA suurimasse noorteklubisse Global Premier Soccer, mis tegutseb 22 osariigis. Kaarna töötas 13 aastat Eesti naiste koondise abitreenerina ja nüüd, kui alaliit uueks tsükliks talle peatreenerikohta ei pakkunud, võttis Kaarna vastu uue väljakutse ja usub, et tal on küllaga teadmisi, mida Ameerika noortele edasi anda.

"Nii mängija kui treeneri kogemus," sõnas Kaarna ETV spordiuudistele. "Olen töötanud erinevatel tasemetel, erinevate vanustega ja nii poiste kui tüdrukutega. Ma arvan, et teadmisi ja oskusi on siit viia küll."

Punkti ka Eesti noortekoondiste peatreeneri ja jalgpalliliidu koolitaja ametile pannud Kaarna hakkab tööle New Yorgist viietunnise autosõidu kaugusel asuvas Rochesteris. Klubi palkas ta juhendama kahte tüdrukute gruppi ja tegutsema ka arendusjuhina, mis sisaldab ohtralt skautimist ehk uute talentide leidmist. Väljakutse on põnev, sest naiste jalgpallis on just USA valitsev maailmameister ja FIFA edetabelijuht.

"Minule antakse esialgu kaks võistkonda, U-13 ja U-11," tutvustas Kaarna uusi tööülesandeid. "U-13 tüdrukute võistkond tõusis just kõige kõrgemale tasemele oma liigas. Nii, et saab kindlasti olema väga huvitav väljakutse."

Kaarnaga lepingu sõlminud USA mammutklubi tegutseb ka Kanadas ja Euroopas on nende partnerklubiks Müncheni Bayern ning neil on ka akadeemiad Inglismaal ja Hispaanias. "Nad püüavadki leida Euroopast treenereid, väga suur hulk ongi neil sisse toodud," sõnas Kaarna.

Parima stsenaariumi järgi mängib tulevikus USA naistekoondises talent, kes sirgub just Kaarna käe all.