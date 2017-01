VIDEOD | Kelly Sildaru kordas X-mängude pargisõidus oma mullust võitu

Erinevusena võrreldes eelmise aastaga sõideti tänavu kaks vooru ning kahest laskumisest läks arvesse parim sooritus.

Avavoorus pani kohe alguses võimsa kaardi lauale alles 15-aastane prantslanna Tess Ledeux, kes oma X-mängude debüüdil sai avalaskumisel kohtunikelt kõrged 90 punkti. Viimasena mäest alla tulnud 14-aastane Sildaru näitas aga veel kõrgemat taset, mida kohtunikud hindasid 92,33 punkti vääriliselt.

Teises voorus suutis norralanna Johanne Killi küll 85,66 punktiga kolmandaks tõusta, kuid keegi Sildarule ohtlikuks ei saanud ja seega krooniti ta teist aastat järjest pargisõidus võitjaks. Sildaru sai oma teise soorituse eest 91,33 punkti.

Kelly Sildaru • 14 years old • Tallin, Estonia 🇪🇪 • 3 #XGames starts • 3 total medals • 2 gold • 1 silver pic.twitter.com/IXiEyKFWdh

Tulemused:

1. Kelly Sildaru (Eesti) 92,33 punkti

2. Tess Ledeux (Prantsusmaa) 90,00

3. Johanne Killi (Norra) 85,66

4. Giulia Tanno (Šveits) 80,00

5. Maggie Voisin (USA) 79,00

6. Johanne Killi (Norra) 77,33

7. Emma Dahlström (Rootsi) 54,33

8. Devin Logan (USA) 22,33

9. Isabel Atkin (USA) 21,33

10. Kaya Turski (Kanada) DNS

Võistluse käik:

Kelly Sildaru 1. voor:

Kelly Sildaru is causing a scene! #XGames pic.twitter.com/aqK6qBynzA

Tess Ledeux 1. voor:

Tess Ledeux is launchin’! #XGames pic.twitter.com/mgRycDiEMp

Giulia Tanno 1. voor:

Giulia Tanno is goin’ in! #XGames pic.twitter.com/eRjxMx0Oi9

Johanne Killi 2. voor:

Johanne Killi just shut it down! #XGames pic.twitter.com/OKVD46gF0N