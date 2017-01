M-Sporti boss Malcolm Wilson: Otil on kindlasti naeratus näol

Malcolm Wilson (Foto: M-Sport/@World)

"Me oleme fantastiliselt heal positsioonil ja seda tänu igale meeskonna liikmele," lausus Wilson pressiteate vahendusel. "Ma ei jõua kokku lugeda, kui palju aega ja vaeva on sellesse projekti pandud ning kõik kolm autot jõudsid esimesel päeval probleemideta finišisse."

"Sebastienil oli täna pisut ebaõnne. Kõik teavad, et Fiesta on tema jaoks uus auto ning peame väga pingeliselt töötama, et ta tunneks end selles täiesti mugavalt. Aga täna näitas ta kindlasti klassi. Pärast seda, kui ta kaotas hommikul 40 sekundit, on ta kerkinud teiseks ja vaid 45 sekundi kaugusele liidrist."

Wilson jäi väga rahule ka Tänaku etteastega. "Oti puhul arvan, et ta üllatas täna iseennast. Ta tuli siia plaaniga keskenduda iseenda etteastele. Ta on seda teinud ja tunneb end autos äärmiselt mugavalt, mis on omakorda taganud mõned väga head tulemused. Et ta jõudis selle masinaga esimesena katsevõiduni, toob talle kindlasti naeratuse näole."

"Me oleme rallit suurepäraselt alustanud ja mis iganes ka ei juhtuks, meeskond võib saavutatu üle äärmiselt uhke olla," lõpetas Wilson.