Wilson välistab Ogier' ja Tänaku vahel meeskonnakäsud: soovime mõlemalt võimete piiril sõitmist

Sebastien Ogier, Ott Tänak (Foto: M-Sport/@World)

"Seepärast olemegi siin ja seepärast on ka fännid siin," vahendas Wilsonit väljaanne Autosport. "Me soovime võitlust näha. Me tahame näha, kuidas nad mõlemad piire katsetavad. Rasketes oludes on veel pikk tee minna, aga jah - nad on vabad võitlema."

Tänak ise oli siiski tunduvalt tagasihoidlikum ja soovis võitluse lükata liider Thierry Neuville'i (Hyundai) ja Ogier' vahele. "Endiselt on plaan mitte võidelda. Tahan sõita sel kiirusel, mis meil on."

"Seb oli pärastlõuanl tõeliselt kiire ja ma ei jõudnud talle lähedalegi," jätkas eestlane. "Ta on kodule lähedal ja teab võib-olla mingeid trikke."

"Ma lasen neil kahel [Neuville ja Ogier] omavahel võidelda ja näis, mis välja tuleb."

Nii Ogier kui ka Tänak kaotavad Neuville'ile ümmarguselt 45 sekundit. "Mida ei ole võimatu, eriti võimalike erinevate rehvisegudega," kommenteeris Ogier. "Proovin enda sõidule keskenduda, sõita hästi ja saada autoga sina peale."

"Päeva lõpuksin oleksin Monte Carlos poodiumikohaga rahul ega soovi võidu nimel kõigega riskida," jätkas prantslane. "Monte on eriline ja eriti kõigi teiste kuttide nimel soovin anda endast parima."