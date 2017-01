Soe ilm valmistab Rootsi ralli korraldajatele jälle muret  

Rootsi ralli 2016 (Foto: AFP/Scanpix)

Ülejärgmisel nädalal peetava Rootsi ralli on sooja ilma tõttu osaliselt taas löögi all, kuigi võrreldes eelmise aastaga viidi kiiruskatsed pisut enam põhjapoole.

Traditsiooniline talveralli on toimunud viimastel hooaegadel üsna pehmetes oludes ja seetõttu tuli mullu 21-st kiiruskatsest lausa üheksa ära jätta, kusjuures kaalumisel oli ka kogu võistluse ärajätmine.

Paar nädalat enne tänavust rallit pole pilt samuti kuigi hea ning korraldajatele valmistab enim muret Karlstadi lähedal asuv katse, kus sõidetakse neljapäeva ja laupäeva õhtul. Hetkel on see suure koguse vee all ja säärastes tingimustes pole katse läbimine mõeldav.

Korraldajate optimismi ei süvenda ka ilmaprognoos, mis lubab lähinädalatel vihmasadu.

65. korda toimuvale Rootsi rallile on hetkel planeeritud 18 kiiruskatset kogupikkusega 337,42 km.